Pegan ventas digitales a sector comercio formal en Saltillo

Saltillo, Coah.- Una nueva forma de competencia desleal, que se podría catalogar como ambulantaje digital, afecta al comercio establecido en la Zona Centro. Se trata de las ventas por internet no reguladas, denunció el presidente de Comerciantes Unidos del Centro de Saltillo.



Salvador Rodríguez Saade expuso que “además del daño que nos ocasiona la competencia desleal, ya que hay mucho vendedor ambulante, ahora nos están impactando las ventas por internet no reguladas”.



Señaló que se trata de operaciones comerciales entre personas y por lo tanto no pagan ningún tipo de impuesto, entonces es un fenómeno de informalidad digital que sí nos impacta.



Rodríguez Saade urgió a las autoridades hacendarias a realizar una regulación muy completa porque en la gran mayoría de los casos están vendiendo ropa, zapatos, perfumes y numerosos artículos que expenden los negocios legalmente establecidos.