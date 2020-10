Pelé, 80 años de récords que persiguen Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar

Escuchar Nota

El astro brasileño, consiguió en dos décadas de carrera profesional establecer varios, pero que en los próximos años podrían superarSin embargo, el ex delantero,, sigue siendo el Rey y lo será durante bastantes años más, al menos en el apartado de coronas mundiales.en Suecia, el primero además para la Canarinha.La selección brasileña olvidó la histórica derrota del Maracanazo de ocho años atrás conSu debut con el combinado nacional había sido un año antes.Pese a su corta edad,. En la final marcó dos de los cinco goles de Brasil contra Suecia (5-2).Cuatro años después,, aunque una lesión en el segundo partido le hizo perder casi todo el campeonato.La tercera corona la consiguió enen un Mundial.Se transformó así enDos de sus compatriotas estuvieron cerca:con dos cada uno (1994 y 2002), pero perdieron la final de 1998 ante Francia.con Argentina y Portugal, respectivamente., quien ganó en 2018 su primer Mundial con apenas 19 años y, si las lesiones le respetan y mantiene su nivel, podría disputar al menos otros tres.entre partidos oficiales y no oficiales. No obstante, esa cifra aún hoy es discutida y según la fuente varía. Unos hablan de mil 281 y otros aseguran que fueron mil 282.No obstante,. Messi y Cristiano, en la recta final de sus vidas deportivas, todavía necesitan cerca de 300 goles para llegar al millar, según reseñó el portal Goal.Si se tienen en cuenta únicamente los partidos oficiales, también hay divergencias sobre siCualquiera de esas dos marcas sí, del Juventus,del Barcelona.El portugués, de 35 años, con los dos tantos que le marcó al Roma el mes pasado llegó a 742, mientras que el argentino, de 33 años, superó la barrera de los 700 el pasado 30 de junio y también tiene con posibilidades.El astro de Rosario tiene más cerca otro hito aún en manos del gran goleador brasileño: el de. Un récord que sigue vivo desde que abandonó el conjunto albinegro en 1974.Según las cuentas del club catalán, el delantero llegó a 636 goles el pasado martes en la victoria por 5-1 del Barcelona sobre el Ferencváros por la fase de grupos de la Liga de Campeones.Una diferencia mínima que podría acabar antes de finalizar este 2020, curiosamente el año en el que Lionel a punto estuvo de abandonar el club donde se crió -y con eso el posible récord todavía en manos de Pelé- tras solicitar su salida en el famoso burofax que puso a temblar a la directiva azulgrana., aunque tal vez por poco tiempo más después de casi 60 años liderando esa estadística. El triple campeón mundialEn la segunda posición aparece la actual estrella de la selección verde-amarilla,y aún tiene recorrido en el combinado nacional.El delantero del París Saint-Germain, que este año ha vuelto a mostrar su mejor nivel,, dos de ellos de penalti, que materializó en la victoria por 2-4 ante Perú, en la segunda jornada de las eliminatorias suramericanas del Mundial de Catar 2022.Pero, por no decir casi imposible debido a su edad, superar los tres mundiales que ganó el Rey.