Pelé agradece por la salud a pocos días de cumplir 80 años

La leyenda del fútbol Pelé, considerado por la FIFA como el mejor jugador del siglo XX, agradeció la lucidez que tiene en las vísperas de cumplir 80 años de edad."Tengo que agradecer a Dios por la salud de llegar hasta aquí, con esta edad, y lúcido, no muy inteligente, pero lúcido", bromeó el exdelantero brasileño en un video enviado a periodistas.Vestido con una camiseta azul y de buen aspecto, el tres veces campeón del mundo agradeció las felicitaciones anticipadas que "algunos" le han enviado por su cumpleaños 80, que celebrará el viernes."Espero que, cuando fallezca, Dios me reciba de la misma manera en que todo el mundo me recibe hoy por cuenta de nuestro querido fútbol", agregó O Rei.Confinado en su casa en Brasil debido a la pandemia del nuevo coronavirus, el llamado Rey del Fútbol lamentó si en algún momento lastimó a alguien con sus aplastantes victorias en el Santos, en el Cosmos estadounidense o en la 'Canarinha', con la que ganó los mundiales de 1958, 1962 y 1970."Con todos los campeonatos que gané, claro que el otro lado queda un poco triste pero son las cosas de la vida, mis disculpas. Sin embargo, en nombre de Dios agradezco de corazón todo lo que gané en mi carrera", afirmó en el corto mensaje.Galardonado por la FIFA en el 2000 como el mejor jugador del siglo XX, una distinción que comparte con el argentino Diego Maradona, Edson Arantes do Nascimento internacionalizó el balompié y a la selección de Brasil.Además de ganar tres Copas del Mundo, a Pelé se le adjudica haber superado la barrera de los mil goles, con 1.281 tantos en 1.363 partidos, una cifra cuestionada porque incluye partidos no profesionales, según algunos expertos en estadísticas.El estadístico español Alexis Martín-Tamayo (Mister Chip) señala que el astro brasileño anotó 757 goles en 815 juegos profesionales.Pelé tiene problemas para caminar por dolencias en la cadera y ha estado hospitalizado varias veces en los últimos años.Los problemas para moverse le provocaron una depresión, según dijo su hijo Edinho en febrero, aunque su padre lo desmintió después.Con información de Excélsior