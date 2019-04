Pelé, de vuelta en Brasil tras su hospitalización

El exfutbolista brasileño Pelé llegó a primeras horas del martes a Sao Paulo desde París, donde estuvo hospitalizado seis días debido a una infección urinaria, constataron periodistas de la AFP."Una vez más, gracias a Dios, todo salió bien. Estoy vivo. Viva Brasil”, declaró ante un grupo de periodistas al salir del aeropuerto de Guarulhos en silla de ruedas.Luego abordó una camioneta negra con la ayuda de asistentes, hacia un destino desconocido."Quiero aprovechar esta ocasión para [agradecer] a todos los brasileños, a todos aquellos que llamaron al hospital, por mi operación, deseando mi pronto restablecimiento. Mucha gente rezó por mí”, afirmó.El “Rey” Pelé, de 78 años, había sido hospitalizado el 3 de abril tras participar en un acto promocional en París con el joven campeón mundial francés Kylian Mbappé.Fue tratado por una infección urinaria grave, “que requirió asistencia médica y quirúrgica de emergencia”, informó el exfutbolista el lunes en un comunicado."Francia no solo tiene grandes jugadores, sino también excelentes médicos”, agregó.El American Hospital of Paris, situado en la periferia oeste de la capital francesa, donde Pelé permaneció internado, no dio ninguna precisión sobre el tratamiento prodigado al astro.La salud de Pelé, único jugador que ganó tres Mundiales (1958, 1962, 1970), ha preocupado en los últimos años.El mundo del fútbol ya contuvo la respiración en noviembre de 2014 cuando fue internado en cuidados intensivos tras otra infección urinaria grave, que le obligó a someterse a diálisis.Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, incluso ya ha aparecido en público en silla de ruedas o con un andador en algunas ocasiones.