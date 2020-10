Pelea con su expareja y la mata a puñaladas

Escuchar Nota

Monterrey.- Una mujer murió anoche apuñalada luego de una discusión presuntamente con su ex pareja, en Monterrey.



De acuerdo con una fuente, el asesino huyó del lugar y la víctima, de unos 30 años y quien no fue identificada, quedó tendida en la calle en una zona con poca iluminación.



Agregó que la mujer, antes de morir, pudo revelar con algunas personas que la ayudaban lo que había pasado.



El ataque fue reportado alrededor de las 22:00 horas en la calle Peral cerca del cruce con la calle Rosa, en la Colonia Moderna, a media cuadra del domicilio de la víctima, donde vivía junto con su hija de ocho años.



Al lugar llegaron policías de Monterrey y paramédicos quienes confirmaron que la mujer ya había fallecido por las heridas que sufrió.



El informante dijo que antes de la llegada de los uniformados, los propios vecinos trataron de auxiliarla al escuchar los gritos de dolor de la mujer.



Ante las autoridades, testigos refirieron que escucharon una discusión fuerte a gritos entre la ahora occisa y un hombre.



Minutos después, añadió la fuente, escucharon que la mujer se quejaba, por lo que salieron a ver qué pasaba y la encontraron tirada en el suelo con manchas de sangre.



Aún herida de muerte, la víctima alcanzó a decir que había discutido con su ex pareja, quien repentinamente sacó el arma y la atacó, aprovechando la poca iluminación del sector.



Tras el ataque, el hombre huyó corriendo sin que los testigos pudieran ver si subió a un automóvil o siguió a pie.