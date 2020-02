Pelea de ratones en el metro, mejor foto de naturaleza del año

Escuchar Nota

"Pasé cinco días tumbado en el andén así que era probable que ocurriera en algún momento", explicó el fotógrafo londinense, que trabaja para la BBC como investigador dentro de la unidad de filmación de historia natural.



"Estos ratones de metro, por ejemplo, nacen y pasan su vida entera sin ver la luz del sol o sentir una brizna de hierba. A cierto nivel, es una situación desesperada - correr entre pasajeros sombríos durante unos pocos meses, quizá por un año o dos, y después morir. Y como hay tantos ratones y tan pocos recursos, tienen que luchar por algo irrelevante como una migaja", añadió.

La imagen dedel año en el marco de los premios Wildlife Photographer of the Year, organizados por el Museo de Historia Natural del Reino Unido."Pelea en la estación", tomada por el jovende la LUMIX People's Choice, donde compiten aquellas imágenes que no se hicieron con los premios profesionales del concurso, uno de los galardones internacionales más importantes de fotografía natural.en el que los pequeños roedores, habituales del subterráneo londinense, comenzaron su pelea por una miga de pan.de la fotocuando se encontraron con el mismo pedazo de pan, lo que desencadenó en una brevísima trifulca antes de seguir sus caminos por separado.El director del museo,sobre cómo "la vida salvaje funciona en un entorno dominado por los humanos".Los premios Wildlife Photographer of the Year, donde se reconoce a fotógrafos de naturaleza profesionales y principiantes,, cuyo ganadores se darán a conocer el próximo octubre.