“Me empezaron a salir unas bolitas en el cuello y le dije a mi mamá; me dijo que a lo mejor me había torcido. Me llevaron a un consultorio porque no teníamos Seguro Social”, narra Gris sobre los primeros días de su largo andar con los médicos.

“Me hicieron otra biopsia y ahí fue cuando me diagnosticaron cáncer linfático, se llama linfoma de Hodgkin”, recuerda Griselda en la sala de su casa, donde, arropada por sus padres y hermano, se atreve a contar la historia de su enfermedad con la que tiene 9 años batallando.



“Ella duró un año en tratamiento y duró dos años en remisión, pero tuvo una recaída. A finales del 2017 empezó con otra bolita, le hicieron otra biopsia y ya estaba llena de ganglios otra vez. Desde entonces ha estado luchando contra el cáncer”, comenta Rosa de Guadalupe Martínez, madre de Gris.

“Tuve todo el año de quimioterapias, después 20 radiaciones, 3 quimioterapias muy agresivas, en ese momento se pidió mucho por medio de redes sociales ayuda para sangre. Luego tuve un trasplante de células propias, un año de brentuximab y ahora estoy empezando otro tratamiento llamado nivolumab”, contabiliza Griselda su larga lucha.

“A ella le hacen una quimioterapia donde sus plaquetas y sus defensas bajan a cero, ella está en una línea entre la vida y la muerte prácticamente, después le ponen las células madre para que se empiece a recuperar”, reseña Rosa de Guadalupe sobre la preparación a la que sería sometida Griselda para el trasplante.

Cuando la humanidad se enfrentó a problemas de salud como el cáncer, entendió que no solo una madre puede dar vida. En el caso de, una joven estudiante de arquitectura es su hermanode 8 años quien puede hacerla “volver a nacer”., uno de los cánceres más resistentes y agresivos que hasta la fecha se han descubierto y que comenzó una mañana con la aparición de unas bolitas en el cuello.“En un principio nos dijeron que eray tuve tratamiento para esa enfermedad. Durante 15 días me tuve que tomar tres pastillas al día que me hacían vomitar porque son tabletas muy grandes”, pero ante la falta de mejoría los médicos reanalizaron el caso.Mediante el, Griselda pudo acceder en el 2011 a un tratamiento de quimioterapias y radioterapias con las que venció al cáncer linfático, sin embargo, recayó de manera inesperada dos años después de ser dada de alta.Si enfrentarse a lo desconocido es difícil, hacerlo contra un monstruo del que se creía liberado, como el linfoma de Hodgkin, lo fue todavía más, porque el retorno del cáncer al cuerpo de Griselda, una joven estudiante de arquitectura, le evocó los recuerdos de la más retadora etapa de su vida., dice la joven universitaria sin poder contener las lágrimas por el miedo que naturalmente le tiene a la enfermedad contra la que lucha.“Estaba en la prepa y sentí una bolita, pero no le quise decir a mi mamá y dejé que creciera con el tiempo, hasta que un día traía un pantalón y mi mamá me vio la bolita y fue cuando me dijo que teníamos que regresar al hospital”., debido a que las quimio y radioterapias no son una opción confiable contra el linfoma, por lo tanto tuvieron que aplicar otros medicamentos tan agresivos como costosos, que están fuera del esquema básico del sistema de salud público.y tanto Gris como su familia tuvieron que tocar puertas y pedir ayuda para costear los fármacos que además de costosos no hay en Saltillo y tienen que conseguir en Monterrey.La desaparición de los módulos del Seguro Popular y la indecisión y falta de coordinación de las autoridades estatales y federales para que Coahuila ingrese altienen detenida la única oportunidad de Griselda para sobrevivir.“Ahora nos hablaron de otra posibilidad: un trasplante de células madre de otra persona que en este caso”, dice.“En Monterrey el doctor nos da la posibilidad de un nuevo trasplante, se nos está complicando porque, fui a pedir papelería, pero en Saltillo ya no existe y va a ser muy difícil”, denuncia la madre de Gris.“Apenas lo platiqué ayer con él y le dije que sería un pequeño héroe si le ayudara a su hermana y él dice que sí está dispuesto con todo su corazón para que ella sane”, dice Rosa de Guadalupe.“Me siento muy afortunada del gran ser humano que es mi hermano, de su gran corazón y me lo demostró ayer que aceptó hacer el trasplante”, expresa Griselda.en hospitales e internet, sin embargo, los sanatorios públicos les piden esperar hasta que haya nuevamente un seguro.La exigencia de la familia es que las autoridades decidan pronto cómo sustituirán el, de otra manera, los asuntos políticos tendrán consecuencias fatales en las vidas de familias que dependen de esas negociaciones.