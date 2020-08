Pelea a golpes pareja en proceso de divorcio en Monclova

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- “Llegué a la casa porque escuché mensajes y me mandaron todo, ahí trae mi carnala las fotos de ella, toda encuerada”, era el sentimiento pero sobre todo rabia de un vecino de la colonia Campanario, no sólo al ver las fotos del pecho desnudo de su aún esposa a un tipo, mismo que era su mejor amigo.



La diferencia de pareja terminó a golpes, reclamos y sobre todo de la intervención policiaca, pues el matrimonio se atacó mutuamente, luego de quedar comprobada la infidelidad de ella con Ramiro, supuesto mejor amigo del hombre en mención.



“Hace dos semanas, era sábado se fue por la madrugada y llegó toda cruda por la mañana del domingo, desde entonces empezaron los problemas, tenemos más de 14 años casados“, mencionaba Marcos Martínez Adame, de 33 años de edad, haciendo alusión que su mujer Olga Alicia Esquivel Salinas, ya le pintaba los cuernos en la cara, el hombre dijo que aguantó por sus dos hijos.



Hace semanas luego de una fuerte diferencia y pese a que ella ya se había ido con otro tipo todavía la mujer acudió al Centro de Empoderamiento, procedió de manera legal en contra de Marcos, solicitando una restricción, pues no lo quería cerca.



“Yo fui al Centro de Empoderamiento porque estoy denunciado, pero también dije lo que me pasó y me dijeron que no me podían ayudar, porque soy hombre” indicó la persona que se dijo traicionado por su pareja.



Pasaron los días y tuvo que continuar trabajando, el hombre vivía de manera temporal en casa de sus padres, ya habían empezado el proceso de divorcio, pero ayer antes de las 2:00 horas, Marcos, dijo recibió una llamada que le hacía saber que su esposa se encontraba en el domicilio aún conyugal con otro sujeto.



Cuando arribó al sitio el invasor o también conocido como “Patotas” no dudó en salir corriendo y dejar a la dama ahí abandonada, se dijo que Ramiro iba no sólo volando, además llevaba los chones en la mano, pues no se alcanzó a vestir.



Fue entonces que la pareja se enfrentó y se dieron hasta con la cubeta, debiendo intervenir elementos de Seguridad Pública pues supuestamente el marido con la misma camioneta que llegó a la calle Apóstol Simón, atropelló a su todavía esposa, el saldo al final fue que ambos quedaron lastimados.



“Yo no le hice nada, ella me golpeó y no sé con qué. pero me pegó en el ojo y mira cómo estoy sangrando”, decía al hombre al momento de encontrarse a bordo de una patrulla después de ser asegurado por los representantes del orden, la mujer estaba en un vehículo en compañía de sus familiares, se quejaba de un fuerte dolor de piernas.



Ambos tuvieron que ser atendidos por paramédicos de Cruz Roja en el lugar de los hechos, posteriormente fueron presentados ante el Juez Calificador.