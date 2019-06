Pelea por Santa Lucía podría acumular más de 100 suspensiones

La batalla por el inicio de las labores de construcción del Aeropuerto de Santa Lucía apenas comienza. Los 147 juicios de amparo interpuestos por el colectivo #NoMásDerroches potencialmente pueden derivar en 147 suspensiones y, debido a su complejidad, su resolución podría tomar de uno a tres años.Según Gerardo Carrasco, director de Litigio Estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a pesar de que actualmente hay algunos juicios en los cuales se han desechado los juicios de amparo, para esas resoluciones se han interpuesto recursos de queja, y actualmente “son los menos”.“En números redondos, potencialmente podemos tener otras 120 suspensiones”, dijo en entrevista con Expansión El colectivo #NoMásDerroches, en el que además de MCCI conforman organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Causa en Común, dio a conocer ayer que había logrado dos nuevas suspensiones por parte del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México para evitar que se comiencen las labores de construcción del Aeropuerto de Santa Lucía sin permisos de carácter ambiental y de espacio aeronáutico.Además, las resoluciones piden mantener intactos los avances del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), cancelado a raíz de una consulta pública realizada en octubre de 2018.El especialista señala que, más allá del número de juicios de amparo presentados por el colectivo, es la complejidad de cada uno de ellos lo que podría derivar en que la resolución de los recursos interpuestos pueda extenderse por años.“Un juicio de amparo con una complejidad tan alta como este, no sólo por la cantidad de autoridades que se demandan y las posibilidades que hay para ampliar la demanda en repetidas ocasiones, sino también para solicitarse varias suspensiones, ofrecerse pruebas periciales, de inspección judicial, seguramente tardará más de un año. Y puede tardar de uno a tres años dependiendo de cómo se vayan desahogando las pruebas”, agrega.Si las estimaciones de Carrasco aciertan, los planes del gobierno federal de comenzar la construcción del nuevo aeropuerto a más tardar al cierre de junio prácticamente estarían frustrados.“Aunque las suspensiones pueden apelarse por parte de las autoridades, lo que puede ser resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito, o incluso la Suprema Corte puede atraer el asunto y resolver también, para resolver un recurso de revisión pueden tardar hasta 90 días, a veces muchísimo más”, enfatiza.Carrasco ha sido uno de los opositores del proyecto de Santa Lucía más activo en las últimas semanas. Además de los recursos interpuestos, también participó en la mesa de Infraestructura Aeroportuaria realizada hace algunas semanas en la Cámara de Diputados como parte de las jornadas de discusión del Plan Nacional de Desarrollo.En aquél momento, el especialista consideró que el hecho de que la construcción del proyecto corriera a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo convierte en un esquema susceptible a actos de corrupción.“Se puede llegar a prestar a esquemas de contratación directa entre entidades públicas para no tener que sujetarse a procedimientos de licitación de la Ley de Adquisiciones o Ley de Obra Pública y, simplemente, terminar subcontratando empresas cuando la entidad contratada no tenga la capacidad de prestar el servicio, o desarrollar la obra en más de 51%”, explicó en la Cámara de Diputados.Mientras tanto, el gobierno señala que no dará marcha atrás. Gerardo Ferrando Bravo, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), reiteró que la construcción del aeropuerto en Santa Lucía seguirá adelante, aunque se cumplirá con todos los requerimientos de ley.“Tenemos urgencia para iniciar las obras. Vamos a hacer todo de manera ordenada y vamos a cumplir con todo. Pero nada nos va a detener. Somos un gobierno que estamos apegados a la legalidad y transparencia. Estamos en contra de la corrupción”, señaló Ferrando, según información de Notimex.Durante la Conferencia Bilateral de Infraestructura México-Estados Unidos, organizada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), afirmó que ya está casi listo el estudio del espacio aéreo, en tanto que la manifestación de impacto ambiental la esperan en algunas semanas más.