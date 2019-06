Pelea sindicato por poder de la UAdeC

El desconocimiento del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila (Stuac), por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ya pasó factura al interior del organismo.Ayer por la tarde se dio un intento de toma de instalaciones que terminó en el saqueo y destrucción de cajas con documentación administrativa del sindicato.De acuerdo con fuentes internas, el abogado Marco Antonio Tamez Ceballos y exlíder sindical, acompañado por la exdirectora de Enfermería, Marina Carrillo, acudieron junto con trabajadores universitarios para intentar tomar el poder de las instalaciones del Stuac, ubicadas en la Zona Centro.Pese a que no se logró tomar posesión del inmueble, una camioneta verde cargada con cajas de documentación administrativa salió del lugar, supuestamente por órdenes de la secretaria general del sindicato.Horas más tarde se informó que esas cajas fueron a parar al Recreativo del Stuac, donde supuestamente fueron destruidas, quemadas en un tambo color negro, versión que circuló en redes sociales junto con fotografías.NIEGA QUEMAAl establecer comunicación con María de la Luz López, líder sindical –recién desconocida por Conciliación y Arbitraje– aseguró que esos documentos eran de Modesto Rosales, el anterior secretario.“Debe ser archivo muerto, con las ganas que tiene de ensuciar”, dijo y tras ver las fotografías agregó, “desconozco la verdad en qué lugar es. Hoy el recreativo estuvo cerrado y hay puro material de construcción por la alberca que está en proceso”.Cuestionó que las personas que tomaron las fotos no se acercaron a ver qué se estaba quemando.La resolución de la Junta Local de Conciliación es que se lance una convocatoria para elegir un nuevo comité directivo, situación que aún no procede.