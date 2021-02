Pelean Felipe Calderón y Rocío Nahle en Twitter por reforma eléctrica

Escuchar Nota

"Para @CFEmx es buen negocio comprar electricidad barata a productores independientes de energía y venderla cara a los consumidores. Con la reforma propuesta entrará en pérdidas en este negocio rentable, dado que sus centrales, por obsolescencia y costos laborales, son muy caras", cuestionó Calderón.



"El daño a la salud por contaminación del aire puede representar varios puntos del PIB en ciudades como México", apuntó.



"No señora, la energía de prod independientes es más barata que la de la de plantas propias. Su propuesta es la que aumentará la deuda, porque sube costos de producción y elimina márgenes. Si los gastos son mayores a ingresos, se aumenta la deuda, en @CFEmx y en cualquier empresa", arremetió el ex Secretario de Energía.



"Fui escrupulosamente respetuoso de la ley y de parámetros éticos reconocidos globalmente en materia de conflictos de interés. ¿No es Usted la que ha sido cuestionada por los contratos de Pemex a su compadre?", lanzó.



"Ojalá esto genere un diálogo productivo que evite un error mayúsculo. Si estoy equivocado rectificaré, y espero que usted haga lo propio. Saludos".



Esa fue la política que usted impulsó y lo único que ocasionó fue endeudar a la empresa , y colocar una camisa de fuerza para obligar a que la @CFEmx le compre y subsidie a privados, incluso, a esa empresa donde usted estaba de Consejero.

Recuerde ¡La patria es primero!

"Es decir, su propuesta contamina y es costosa, y regresa a México a la edad del carbón, literalmente", añadió.



Me provoca una mezcla de angustia y enojo la profunda ignorancia de @rocionahle . De verdad no entiende que el mejor negocio que jamás hizo @CFEmx fue dejar que productores privados le “maquilaran” electricidad a costos bajísimos que ellos a su vez venden con enormes utilidades. https://t.co/STkej0V1vw — Jorge Suarez-Velez (@jorgesuarezv) February 6, 2021

