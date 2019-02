‘Pelear no deja nada’; llama AMLO a trabajar por México

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a no seguir peleando, pues “la campaña (electoral) ya pasó” y ahora solo hay un partido que es México, por el cual se debe trabajar de manera conjunta."No vamos a seguir peleando, no ganamos nada, peleábamos por llevar a cabo la Cuarta Transformación, ahora ya estamos trabajando en eso”, expresó el mandatario durante la entrega del programa Crédito Ganadero a la Palabra en Campeche.En este marco, el Ejecutivo federal aseveró que se rehabilitará la zona arrocera de Campeche, pues actualmente se compra 90% del arroz que se consume en el país, ¿Por qué no producir lo que consumimos?, cuestionó.