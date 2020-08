¡Peleará a tres caídas… contra el coronavirus!

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Santo enfrentó a todo tipo de villanos, pero su hijo no la tiene más fácil que él, pues se medirá en el ring contra el peor enemigo que el mundo tiene hoy: el coronavirus.



En esta ocasión, el cuadrilátero será virtual y en lugar de recurrir a la de a caballo, el “Enmascarado de Plata” utilizará sus palabras como la mejor defensa para entretener a los pequeños en el encierro con el cuento El Hijo del Santo Contra el Corona, escrito por el actor Mario Iván Martínez.



"Mi padre fue un hombre soñador, me enseñó a creer en mis sueños. Cuando me entregó la máscara, me dijo que el personaje me iba a dar muchas satisfacciones si lo sabía cuidar y, hasta ahora, hemos hecho cine, caricaturas, un libro y ahora este cuento.



“El Santo luchó contra muchos personajes del más allá, desde bandas de delincuentes, secuestradores hasta brujas, vampiras, lobas, pero hay personajes que no son de película, como este coronavirus. La mayoría de los superhéroes son de historieta, pero este que represento es de verdad”, resaltó El Hijo del Santo.



Desde abril, Mario Iván Martínez comenzó a invitar a artistas para contar cuentos en videos que sube a Facebook, pero cuando El Hijo del Santo le dio el sí, decidió escribirle un cuento novedoso en el que el gladiador fuera el protagonista.



La historia le gustó tanto, que es más larga y se dividió en tres entregas; la primera estará disponible hoy y las siguientes el 13 y el 15 de agosto, a las 12:00 horas, respectivamente.



Toda la trama será narrada por Mario Iván, como cuentacuentos experimentado, mientras que el luchador prefirió aparecer hasta el final, para dar el mensaje que cierra la historia.



“Es la historia de una familia mexicana en casa, con todos los problemas sicológicos y anímicos que se están pasando en el encierro, pero ellos son admiradores de la dinastía del Santo desde hace generaciones atrás, tienen sus historietas.



“Por eso, a través de los sueños, el niño de la familia anhela que El Hijo del Santo venza al bicho que está afuera, pero él aparece al final para subrayarle cuáles son los verdaderos héroes en esta pandemia y cómo nosotros nos podemos convertir en héroes ayudando en la casa”, adelantó Mario Iván.



Tras el estreno, El Hijo del Santo planea explotar más su carrera artística, pues al debutar en el cine en 1982 le encontró gusto a a actuación.



“Me encanta el teatro, siempre he tenido la inquietud de hacer algo para niños, tal vez una obra infantil. Quizá con Mario podamos hacer algo importante cuando pase la pandemia.



“Siempre me he imaginado combatiendo en el escenario a las mujeres vampiro y a las lobas”, contó el luchador.