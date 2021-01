Peleará ‘Alacrán’ Berchelt contra Óscar Valdez en Las Vegas el 20 de Febrero

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. El esperado encontronazo entre los mexicanos Miguel “Alacrán” Berchelt y Óscar Valdez fue confirmado para el próximo 20 de febrero, finalmente, por parte de las empresas Top Rank y Zanfer Promociones, luego de llegar finalmente a un acuerdo con los púgiles tras varios retrasos referentes a la pandemia que les impidió montar el duelo en 2020.









“Esta pelea es la que soñé desde que ambos éramos peleadores amateurs. Valdez es un gran peleador y será una gran pelea. Me estoy preparando con todo para ganar por nocaut y no dejo ninguna duda de que soy el mejor Superpluma del mundo”, dijo Berchelt a través de un comunicado. “Siempre que hay dos mexicanos arriba del ring, es una guerra garantizada. Será un honor para mí brindarle una gran guerra a mi público”, añadió Valdez.



Berchelt (37-1, 33 KO), de 29 años, hará la séptima defensa del campeonato Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo que ganó en 2017, mientras que Valdez (28-0, 22 KO), de 30 años, buscará su segunda corona tras haber ostentado la de peso Pluma de la Organización Mundial de Boxeo.



“Miguel Berchelt y Óscar Valdez son dos orgullosos guerreros mexicanos que brindarán a los fanáticos del box una pelea memorable”, dijo el legendario promotor Bob Arum. “Top Rank promovió las tres peleas entre Marco Antonio Barrera y Erik Morales, y veo a Berchelt vs.Valdez como la Barrera vs. Morales de esta generación”, advirtió el mandamás de Top Rank.