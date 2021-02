Peleará el saltillense Jesús “Churro” Siller en el Azteca Fight League

Escuchar Nota

Saltillo,Coah.- El peleador saltillense Jesús “Churro” Siller logró superar la báscula y se reporta listo para enfrentar al regiomontano Tony Hernández en la cuarta edición de Azteca Fight League, un combate de artes marciales mixtas que se llevará a cabo en Monterrey.



Ambos peleadores lograron dar el peso de las 125 libras y confirman su pleito a tres rounds que será el co estelar de la cartelera que será protagonizada por el chihuahuense Juan Ramón Grano y el coahuilense Gabriel Alvarado.



El “Churro” volverá a la jaula por primera vez en casi tres años, ya que su último combate de artes marciales mixtas data del 19 de octubre del 2018, cuando cayó en la Sultana del Norte ante Iván Hernández por decisión dividida en The Supreme Cage.



Otros tres saltillenses serán parte de Azteca Fight League 044, ya que Juan Pablo Usma enfrentará a Said Jahzeel en combate MMA de carácter amateur, mientras que en las Super Fights, combates de jiu jitsu brasileño, Daniel Luna y Óscar Reyes estarán presentes.



La función de Azteca Fight League 004 comienza en punto de las 18:00 horas en la Sultana del Norte con un cartel conformado por tres peleas de jiu jitsu brasileño, una de MMA Amateur y cinco pleitos profesionales de artes marciales mixtas, donde Saltillo tratará de salir con la victoria.