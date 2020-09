Peleará monclovense por presea de bronce; cae Dafne en Semis

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. La arquera monclovense Dafne Quintero se quedó en la orilla de la final del arco compuesto femenil, dentro de la Online Archery Cup of the Americas, luego de sucumbir en semifinales ante la colombiana Sara López en un cerrado match que finalizó 145-144.



Sara López sacó ventaja en el primer set al contabilizar 29 unidades por 28 de la mexicana, mientras que en la segunda manga, ambas sumaron 29 unidades, por lo que a la mitad del duelo, la colombiana tomó ventaja de un punto 58-57.



La monclovense nuevamente falló en la zona del 10 y en el tercer set logró sumar únicamente 28 puntos por 29 de la cafetera, que se fue por delante dos puntos. Para el cuarto set, la paridad volvió a aparecer y ambas arqueras sumaron 29 puntos para dejar el duelo 116-114.





Dafne Quintero no bajó los brazos y en el quinto set sacó la perfección de 30 puntos, pero su rival se mantuvo en la misma línea y con su quinto 29 consecutivo logró agenciarse la victoria con apenas una unidad de diferencia.



Ahora, la coahuilense Dafne Quintero tratará de agenciarse la medalla de bronce de la Online Archery Cup of the Americas, cuando enfrente el día de hoy, en punto de las 10:00 horas, a la colombiana Alexandra Sandino, quien cayó en semifinales ante la mexicana Fátima Neri.