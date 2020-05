Peleará vialidad aumento en multas

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Luego del aparatoso accidente el domingo pasado sobre el boulevard Pérez Treviño, la directora de Tránsito y Vialidad, Marina Lozano Yáñez reconoció que existe un problema de cultura vial en la ciudad, pues aún y que es tiempo de contingencia la gente no se está quedando en sus casas y todavía peor provoca accidentes.



“La gente no está entendiendo que hay que resguardarse, que nuestra intención es resguardar la intención física y también la económica para los que tienen ese tipo de choques”, declaró.



Por ello, expresó que una buena idea para detener estos hechos tan riesgosos sería negociar con el cabildo un aumento en las multas de tránsito y vialidad, con el fin de que esto se convierta en un factor para que la población comprenda la gravedad de los accidentes.



“Yo quisiera que los regidores de este ayuntamiento se percataran de eso, que nos apoyaran en que si de alguna manera no están entendiendo y hay que salvaguardar su vida y es a través de un aumento, hay que hacerlo porque vemos que no exista un respeto por las vialidades”, determinó.



En este sentido, indicó que habrá que buscar un monto adecuado para la economía del mexicano, por ello se tendría que hacer un estudio junto con el alcalde y así determinar el incremento, ya que no se pueden aspirar a infracciones viales de 300 dólares como si se aplican en Estado Unidos.



“Tampoco buscamos un aumento extraordinario, pero si que digas no lo voy hacer porque le pega a mi economía; porque si no lo estoy haciendo por respeto a la vialidad, por lo menos por el costo a una multa”, concluyó.