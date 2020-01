Pelearán Rayados a Lukas Podolski

Ciudad de México.- Los Rayados de Monterrey se quedaron con el título del Apertura 2019 y ahora preparan un bombazo de cara al Clausura 2020. El equipo regiomontano tendría en la mira a Lukas Podolski, delantero alemán que actualmente milita en el Vissel Kobe de Japón.



El contrato de Podolski finaliza en enero de este año y el Chicago Fire suena como el principal destino del atacante. Luego que Bastian Schweinsteiger anunció su retiro al final de la temporada, por lo que la directiva del club busca otra figura para sustituirlo.



No obstante, la edad de Podolski, 34 años, sería un impedimento pues el club no solamente quiere traer jugadores que lleguen a retirarse, sino jóvenes promesas que puedan hacer carrera en la MLS.



Además, el Chicago Fire no es el único interesado en el atacante polaco nacionalizado alemán. De acuerdo con algunos medios alemanes, Rayados de Monterrey y Flamengo de Brasil son otros destinos que se manejan para el jugador.



En el caso del último campeón de la Liga MX, el interés no es algo nuevo. Antes del inicio del Apertura 2019 sonó el interés de Monterrey en Podolski. No obstante, el delantero se quedó con el Vissel Kobe de Japón, mientras que Rayados fichó al holandés Vincent Janssen.



Actualmente, en su etapa con el Vissel Kobe, Lukas Podolski ha disputado 60 partidos, donde concretó 17 anotaciones y realizó 12 asistencias.



Lukas Podolski fue parte de la selección alemana que se coronó en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y ha jugado en el Bayern Munich, Inter de Milán, Galatasaray y el Arsenal de Inglaterra.