Películas basadas en vidas de geniales escritoras

Ciudad de México.-Hay muchas y muy buenas películas sobre escritores, pues el cine siempre se ha llevado muy bien con el arte de las letras y de la palabra impresa. No por casualidad antes de rodar una película es necesario confeccionar un guión, un libreto que al menos sirva como base segura para lo que los actores han de interpretar en la pantalla. No ha sido fácil, por tanto, elegir de entre todas las posibles las mejores películas sobre escritoras.





Las Horas (2002) – sobre Virginia Woolf







Esta película se basa en el libro de Michael Cunningham, merecedor de un Pulitzer, y que recreaba la vida de Virgina Woolf mientras escribía La señora Dalloway en 1923.



La película narra la historia de tres mujeres en épocas diferentes. Nicole Kidman interpreta a Virginia Woolf en la época en la que le acababa



Historia de una Pasión (2016) – sobre Emilie Dickinson







Este film intenta penetrar en la parte más desconocida de Emilie Dickinson. La película es una aceptable biografía preciosista de esta poetisa estadounidense que pasó la mayor parte de su vida recluida en casa.



En una época de convencionalismos extremos, Emilie Dickinson fue una escritora singular: no publicó nada en su vida, y tan solo escribía para sí misma.



A Storm in the Stars (2017) – sobre Mary Shelley







Esta historia aborda el romance entre el poeta Percy Shelley (Douglas Booth) y la joven Mary Wollstonecraft Godwin (Elle Fanning) inspira a la escritora para crear, años más tarde, una de las novelas góticas más famosas de la historia: Frankenstein.



Becoming Jane (2007) – sobre Jane Austen







Inspirada en la vida de la famosa escritora británica Jane Austen y su posible relación con Thomas Lefroy, la película se basa en acontecimientos reales que fueron recogidos en el libro Becoming Jane Austen de Jon Spence, que fue el asesor histórico del filme.



Miss Potter (2006) – sobre Beatrix Potter







Historia de la novelista británica Beatrix Potter, una mujer decidida que luchó tenazmente para que se reconociera su talento como escritora e ilustradora de cuentos para niños y que, a día de hoy, sigue siendo una de las autoras más vendidas de la literatura infantil.



Iris (2001) – sobre Iris Murdoch







La película Iris dirigida en 2001 por Richard Eyre, retrata aspectos de la vida de la escritora irlandesa Iris Murdoch. El largometraje se centra especialmente en la enfermedad que padeció Murdoch en los últimos años de su vida más que en el talento de esta escritora.14 oct. 2015



Sylvia (2003) – sobre Sylvia Plath







La película cuenta la historia de la relación entre los poetas Sylvia Plath y Ted Hughes y su influencia en los problemas psicológicos de Plath y la transformación de ésta en uno de los poetas más destacados del siglo veinte.