Películas fantasmagóricas para ver en Halloween

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- A días de Halloween, te recomendamos quedarte en casa y disfrutar de estas películas de fantasmas que te sacaran varios sustos o sorpresas.



El sexto sentido



Cole Sear (Haley Joel Osment) es un niño peculiar, es retraído y no tiene muchos amigos. El sicólogo Malcolm Crowe(Bruce Willis) decide tratar de solucionar los problemas, pero debe de atender los suyos primeros, pues siente distante a su esposa y todos a su alrededor.







Los otros



Una familia durante la Segunda Guerra Mundial es víctima de extraños sucesos dentro de su hogar, unos invasores, pero ¿quiénes son y qué quieren?



Con un sorpréndete final esta película es imperdible para los amantes de este tipo de cine.







Una llamada pérdida



¿Cuál sería el mayor miedo al contestar una llamada? Este filme propone que lo más escalofriante es escuchar tu muerte tres días en el futuro.



Beth, estudiante de sicología, está consternada por la muerte de una de sus compañeras, lo raro es que recibió una llamada de un amiga que estaba muerta.



El miedo y el misterio cubren a los contactos telefónicos de los estudiantes y amigos que van muriendo, pues temen por su vida.



Un detective observa lo sospechoso de estas muertes y al investigar se encontrará con una venganza del más allá.







Imágenes del más allá (Shutter)



Ben un fotógrafo recién casado, se muda junto a su esposa Jane a Japón por cuestiones laborales. En el camino ambos sufren un accidente que pone en alerta a Jane sobre sobre una personas que pudo haber atropellado en la carretera.



A través de varias fotos la pareja se da cuenta que no están solos en su dulce luna de miel, pues un espíritu los acompaña.



La cinta es la versión estadunidense de Shutter, homónima, de la película tailandesa.







Caza fantasmas



Un par de científicas han optado por investigar lo que la ciencia no puede, pero las creen locas por hablar de fantasmas.



La ciudad de Neva York ha comenzado a presenciar sucesos paranormales y solo un grupo de cuatro mujeres podrá regresar la tranquilidad a la ciudad.



Esta versión cuenta con efectos especiales imperdibles, abunda de comedia y guiños a las anteriores cintas de la franquicia.