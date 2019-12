Películas que se estrenarán en 2020 y que no te puedes perder

It’s happening. The Symbiote has found a host in me and I’m ready for the ride...Can’t wait! #venom #venom2 #marvel pic.twitter.com/unCzmJOjop — Andy Serkis (@andyserkis) August 5, 2019

Durante 2020 llegarán a la pantalla grande las nuevas propuestas de las casas productoras que van desde historias inéditas, versiones en live action de clásicos, spin-off y hasta esperadas secuelas como el caso de Bad Boys For Life y Top Gun: Maverick. Para que no te pierdas ningún estreno, te dejamos una lista de las películas más esperadas del año:Además de Smith y Lawrence, el reparto de la cinta incluye a actores como Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig y Charles Melton, entre otros.La película cuenta con las actuaciones de Margot Robbie, que repite en su papel de Harley Quinn. La acompañan Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Chris Messina, así como Ewan McGregor en el papel de Roman Sionis (Black Mask).La cinta fue desarrollada por Marza Animation Planet, productora afiliada a Sega, y contará con Evan Susser y Van Robichaux como responsables del guión.El reparto de voces de Onward incluye a Tom Holland y Chris Pratt (quienes dan vida a los hermanos Lightfoot), Octavia Spencer y Julia Louis-Dreyfus.Dirigida por Adam Wingard, esta cinta será la cuarta entrega de la saga Monsterverse, un universo de películas que cuenta ya con Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) y Godzilla: King of the Monsters, que se estrenará en mayo de 2019.La película es dirigida por Niki Caro, el guión estuvo a cargo de Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin y Lauren Hynek, está basado en el poema narrativo La Balada de Mulan y llegará a las salas de cine en marzo de 2020.James Bond: No Time To Die, la película dirigida por Cary Fukunaga incluye entre su reparto a otras personalidades como Daniel Craig, Ana de Armas y Ralph.Con la película, Marvel comienza su cuarta fase. Cuenta con las actuaciones de Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, William Hurt y Scarlett Johansson.Bob Esponja: Al rescate es dirigida por Tim Hill y en ella el protagonista saldrá de Fondo de Bikini para encontrar a su desaparecido caracol, pero en su misión contará con la ayuda de algunos amigos como Patricio, Arenita y Keanu Reeves.La dirección está a cargo de Joseph Kosinski, con quien el actor rodó la película de ciencia ficción Oblivion. La cinta original estuvo al mando del cineasta Tony Scott, fallecido en 2012.Morbius el vampiro es un dotado científico llamado Dr. Michael Morbius que por una extraña condición en su sangre adquiere un aspecto aterrador. Después de ganar un Premio Nobel escapa de su país de origen para buscar una cura para su rara enfermedad, sin embargo, el tratamiento lo convirtió en un ser con poderes sobrehumanos, sensibilidad a la luz y sed de sangre.