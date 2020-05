Películas que te harán reflexionar contra la homofobia

Escuchar Nota

#Mundo: Hoy domingo 17 de mayo tiene lugar el Día Internacional contra la LGTBIfobia. Conmemora el día en que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales https://t.co/snwppFB8Zy — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) May 17, 2020

, es por ello que te enlistamos algunasLa película biográfica cuenta la verdadera historia de Ronald Dickson "Ron" Woodroof. Después de enterarse de que ha contraído el virus del SIDA, Woodroof (Matthew McConaughey) crea una red de contrabando para traficar drogas no aprobadas por la FDA para tratarse a sí mismo y a otros pacientes con SIDA. Jared Leto interpreta al personaje ficticio Rayon, una mujer transgénero de la que Woodroof se hace amigo como parte del Dallas Buyers Club. Ambientada en la década de 1980 en Texas, donde el SIDA y el VIH estaban muy extendidos, pero eran malentendidos, el filme aborda el estigma y la persecución que acompañan a la enfermedad. Tanto McConaughey como Leto fueron elogiados por diversos festivales y premiaciones, sin embargo algunos críticos dijeron que el papel de Leto era una oportunidad perdida para un actor transgénero real.Posiblemente la película LGTBQ más aclamada de los últimos años, Secreto en la Montaña es la conmovedora historia de la relación homosexual entre dos pastores de ovejas en la década de 1960 en Wyoming, Estados Unidos. Después de la amistad convertida en romance encubierto entre Jack y Ennis, la película es considerada como el lanzamiento del cine gay al mainsrtetream. La recepción difería en cuanto a si la película mostraba una relación homosexual, bisexual (dado que ambos personajes principales estaban casados ??con mujeres) o una amistad convertida en una relación amorosa. En general, la humanidad retratada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal fue muy bien recibida.Los Muchachos No Lloran, una película independiente de bajo presupuesto que sorprendió al público internacional, documenta la historia de la vida real del asesinato del adolescente transgénero estadounidense Brandon Teena. La entonces desconocida Hilary Swank interpretó a Teena, y Chloë Sevigny fue elegida como su novia Lana Tisdel. La película fue particularmente bien calificada por la relación entre Teena y Tisdel, y la representación de Swank en la lucha de Teena en su aceptación como un hombre transgénero. En particular, la película condujo a una mayor conciencia de la legislación estadounidense contra los crímenes de odio. Por su papel, Swank ganó el Óscar a Mejor Actriz.Dirigida por Gus Van Sant, que no es ajeno a la realización de películas sobre los marginados, Milk se basa en la historia real del activista por los derechos de los homosexuales Harvey Milk. En un intento por encontrar la aceptación social con su novio en la década de 1970 en San Francisco, Milk (Sean Penn) hace campaña para ser supervisor de la ciudad. Ganar un puesto lo convirtió en el primer candidato abiertamente homosexual en la historia de California. Milk fue un filme elogiado por capturar el espíritu del movimiento de los derechos de los homosexuales y la representación auténtica de Penn de Harvey Milk.Al contar la historia de una mujer transgénero que se embarca en un viaje por carretera con su hijo rebelde de Kentucky a Los Ángeles, Transamerica ganó notoriedad instantánea por la interpretación de Felicity Huffman de Bree Osbourne. Con el deseo de romper con su hijo y seguir adelante con su nueva vida, la película es una historia de identidad y las luchas de aceptación ingeniosas y memorables. De manera similar con el papel transgénero de Jared Leto en El Club de los Desahuciados, los críticos acordaron que Hollywood no debería evitar a los actores transgénero en favor de un cisgénero.Esta adaptación de la novela gráfica francesa del mismo nombre fue una sensación independiente que se volvió mainstream ganando la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes en 2013. El filme muestra la relación entre la adolescente francesa Adele (Adèle Exarchopoulos) que se enamora de una chica mayor, Emma (Léa Seydoux), y las pruebas que vienen con la exploración de su sexualidad. Si bien fue aclamado como un triunfo por su representación del despertar sexual y la ternura retratada por ambas protagonistas femeninas, algunos pensaron que la perspectiva masculina del director de la película influyó mucho en la escena gráfica del sexo.El filme cuenta la historia del profesor universitario inglés George, interpretado por Colin Firth, afligido por la muerte de su compañero Jim. Con todas las acciones que tienen lugar el 30 de noviembre de 1962, George decide que se suicidará esa noche. La película sigue sus interacciones durante el día con un joven estudiante, su amiga más cercana, Charley (Julianne Moore), y una prostituta española. La película fue elogiada por su actuación, escenografía y diseño de vestuario, y por la sustancia emocional de la película. Firth ganó el Mejor Actor en un papel principal de BAFTA y recibió nominaciones de los Globos de Oro, el Screen Actors Guild y los Premios de la Academia. A Single Man marcó el debut como director del diseñador de moda gay Tom Ford.