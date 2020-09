Peliculesca persecución termina en PN

Escuchar Nota

Zaragoza, Coah.- Luego de una peliculesca persecución policial que inició en esta ciudad y culminó en Piedras Negras, fue detenido Julio ”N”de 35 años y puesto a disposición del Ministerio Público.



El Mando Único municipal dio a conocer que dicha persona fue reportada por su pareja de llevarse a su niño de cuatro años en una camioneta Ram pick up del estado de Texas en franca violación a la guardia custodia del pequeño.



Momentos antes de este incidente, los padres del niño habían sostenido una fuerte discusión y originó que el esposo se llevara al pequeño a bordo de la camioneta, ante lo cual la madre pidió la intervención de la Policía, preocupada por el estado de ebriedad del conductor.



Una patrulla al recibir el reporte hizo el intento de detener la pick up en el centro de la ciudad, luego emprendió carretera a Morelos y fue perseguido hasta Piedras Negras, en donde ya lo esperaban los policías y fue interceptado antes de arribar al puente internacional número 2.



El conductor finalmente fue detenido y trasladado a Zaragoza, en tanto el niño fue resguardado por personal de Pronnif para entregarlo a su madre.



La Policía informó que Julio “N” con domicilio por la calle Juárez en Zaragoza, fue puesto a disposición de la Fiscalía General con destacamento en esta ciudad bajo los cargos de conducir en estado de ebriedad y no respetar la guardia custodia de su hijo.