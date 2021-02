Peligra el Big Ben… podría dejar a los Acereros

Escuchar Nota

“Tenemos que hacer lo que sea mejor para la organización, hacer lo mejor para Ben”, reconoció Colbert. “Pero hay mucho trabajo por hacer, no sólo con Ben sino con toda la situación de la agencia libre sin restricciones”.



aún es integrante de los. Pese a ello y al optimismo manifestado por el equipo y elde la franquicia, el regreso de “Big Ben” para su decimoctava temporada no es un hecho.Aunque destacó quehizo grandes cosas en el 2020, el gerente generalt no garantizó si el equipo contará con Roethlisberger en el 2021.uentan con 19 jugadores que entrarán a la agencia libre, incluyendo al receptorEsto no incluye al centroni al tight end Vance McDonald, amigos cercanos de Roethlisberger, y que se retiraron en las semanas recientes.Roethlisberger ejerce actualmente un impacto de 41.25 millones de dólares respecto del tope salarial para 2021.Durante las semanas recientes, ambas partes han hablado de la necesidad de reducir ese número de manera considerable, particularmente en vista de que los Acereros deberían lidiar con unen vista de un decremento significativo en los ingresos por boletos para los partidos, en medio de la pandemia.