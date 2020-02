Peligra puesto de Reynoso

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Continúa la actividad dentro de la Jornada 5 de la Liga MX, donde la noche de hoy en punto de las 21:00 horas, el Puebla de la franja recibirá la peligrosa visita del Santos Laguna, ello con el deseo de frenar de tajo la racha de derrotas que ponen en jaque la permanencia en el cargo del estratega Juan Reynoso.



Y es que luego del traspié a manos del América por 1-0 el pasado martes en el duelo pendiente de la fecha uno, el timonel peruano puso en entredicho su estadía en la organización, que si bien no emitió un ultimátum de manera oficial, trascendió que un resultado negativo marcaría la salida del andino.



Santos tampoco tiene mucho qué presumir en el arranque del torneo, pues tan solo lleva un punto más que La Franja, gracias al empate de 1-1 registrado el fin de semana anterior con los Pumas de la UNAM, lo que obliga al cuadro lagunero a tratar de mejorar sus cifras para poco a poco meterse en las posiciones de honor.



Las estadísticas, como en la mayoría de sus encuentros, no le son nada favorables a los Camoteros, que no han podido vencer al Santos desde el 2013, cuando el 20 de enero de dicho año lograron imponer condiciones gracias a las dianas de Luis Miguel Noriega y Félix Borja.



Almada advierte duelo complicado Previo al compromiso, instantes después de su llegada a la Angelópolis, el timonel de los Guerreros, Guillermo Almada, declaró en conferencia de prensa que la situación que vive el Puebla, con la ausencia de buenos resultados, lo convierte en un rival sumamente peligroso, al cual tratarán de derrotar en el duelo que habrán de protagonizar en la cancha del Cuauhtémoc.