Peligran 2 millones de empleos al final del 2020

“Tenemos que tomar en cuenta que nuestro país es de los pocos que no han generado programas de apoyo para mantener el empleo formal, aunado a que el tema del Covid-19 aún no concluye y ya se han perdido un millón de empleos, y la expectativa es que se podría llegar a 2 millones, más los informales, que siempre son difíciles de cuantificar”, añadió.

“También debemos de dar señales positivas a la inversión extranjera, porque si seguimos enviando señales negativas como se han venido dando en las últimas semanas y meses, estaremos ahuyentando las inversiones”, finalizó.

“Los inversionistas lo que requieren son reglas claras y que les hagan sentir que su inversión va a estar segura, pero al hacer la autoridad cambios de este tipo, les genera toda una red de desconfianza e inquietud, y deciden buscar otros países para invertir”, agregó.

Si antes de concluir el primer semestre del año ya se perdieron más de un millón de empleos, al final del 2020 la expectativa es que se llegaría a 2 millones de puestos de trabajo perdido, si no se generan programas efectivos de apoyo.Así lo estimó, entrevistado en el noticiario, quien expuso “que de todos es conocido que estamos viviendo una situación inédita y muy delicada, derivada de la pandemia del Covid-19.Expuso que según las principales calificadoras el impacto en la economía nacional será este año de entre 8 y 10%, y si analizamos los apoyos que han dado países similares al nuestro, son por arriba de 10 puntos del PIB, cuando aquí los apoyos no llegan al 2 o 3%, y todo esto puede contribuir a generar un impacto más negativo.“Por eso es muy importante que existan programas a nivel federal para que apoyen la conservación del empleo y evitar que la crisis se agudice”, expresó.dijo que también es muy importante seguir fortaleciendo el mercado interno, para menguar un poco los problemas que se están generando por la baja en el consumo en Estados Unidos, principal consumidor de los productos que aquí se manufacturan.La salida dede los 25 países más atractivos para la inversión extranjera directa, “es otro duro golpe a la economía mexicana porque veníamos de casi 13 años de índices positivos y salir de ahí nos deja muy mal ante los inversionistas extranjeros”.Así lo expuso, quien dijo que “obviamente es un reflejo de que los inversionistas no se sienten seguros con los cambios legales que se han estado dando en nuestro país, y como ejemplo está el tema energético, que ha afectado a proyectos muy importantes, varios de ellos en nuestro estado.