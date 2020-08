Peligran negocios de la frontera por falta de consumidores mexicanos

Escuchar Nota

“Más el 95 por ciento de las ventas del Boulevard San Ysidro son de consumidores mexicanos que cruzan con visa la frontera a hacer compras”, dijo Wells, “sin ellos se reportan pérdidas de hasta un 80 por ciento en las ventas”.

Ernesto López, un joven tijuanense que gusta de cruzar la frontera a comprar ropa deportiva y consumir hamburguesas, dijo que tras cinco meses sin poder pasar a San Diego,Ernesto cruzaba la frontera hasta marzo pasado con una "visa láser", una visa que el Departamento de Estado concede a los residentes de la frontera mexicana y, con un permiso, les autoriza ingresar más allá de las primeras 25 millas y hasta por seis meses consecutivos."Uno crece cruzando la frontera y cuando no puedes, te das cuenta de la importancia que tenía ir 'al otro lado'", platicó. Quisiera pasar a las tiendas aquí nada más a San Ysidro a pie, dijo, pero no sabe cuándo será posible. Espera que a más tardar para diciembre, puesErnesto es un de miles de residentes de la frontera de Baja California que se han quedado sin cruzar debido a lass a cruces no esenciales que acordaron los gobiernos de México y Estados Unidos; esto como una medida para prevenir la expansión del COVID 19.Las restricciones empezaron en marzo ye; es la sexta vez que las extiendes por aproximadamente un mes en cada ocasión.Pero si para miles de consumidores mexicanos la imposibilidad de cruzar la frontera ha sido difícil, para los comercios de la franja fronteriza es una situación "catastrófica", calificóLos bajacalifornianos consumen en promedio dos millones de dólares cada día en San Ysidro. Una cantidad que acumulada en cinco meses de restricciones precisamente al grupo de mexicanos que más consume, pone en riesgo de cierre definitivo a muchos negocios.Actualmente cruzan los ciudadanos estadunidenses y resientes legales que, no debieran, pero viven ena. Son comunidades que por lo general se dirigen a trabajar y solo por motivos mayores como comprar urgentemente gasolina, se detienen ocasionalmente en San Ysidro; los clientes mexicanos pasan directamente a comprar lo que necesitan en las primeras calles de California.Wells dijo que en reuniones cibernéticas con comerciantes de la frontera de California, han calculado que uno de cada dos negocios ya no podrá reabrir si las restricciones continúan.Más allá del Boulevard de San Ysidro, apenas a una milla de distancia, se encuentra el mayor centro comercial a lo largo de la frontera estadunidense con México, Puerta de las Américas, que también se sostiene casi exclusivamente de ventas a consumidores mexicanos que cruzan la frontera.En un recorrido de La Opinión por Puerta de las Américas este lunes, se pudo comprobar que muchos negocios continúan