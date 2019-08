Peligran pensiones de 48% de afiliados

El 48% de las cuentas administradas por las Afores está inactivo, por lo que la pensión para esos trabajadores peligra porque no alcanzarán a cubrir los requisitos de Ley.Las cuentas inactivas son aquellas que dejaron de recibir aportaciones durante tres meses consecutivos, una situación en la que están principalmente los trabajadores que abandonaron su empleo formal y se emplean en la informalidad, explicó Berenice Ramírez, catedrática de la UNAM y especialista en el tema de pensiones.De acuerdo con la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, de las 64.2 millones de cuentas existentes al segundo trimestre del año, 30.9 millones no registran actividad.Para Ramírez la afectación principal es que, de no regresar lo más pronto posible a la formalidad, estos trabajadores no alcanzarán a cotizar en la seguridad social las mil 250 semanas que exige la ley para lograr una pensión.