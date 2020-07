Peligrarán empleos con la robotización

Escuchar Nota

Saltillo. Coah.- Con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el mercado laboral se va a alterar muchísimo porque habrá empresas de la industria automotriz que en lugar de pagar 16 dólares la hora para cumplir con lo que marca el Tratado, van a preferir instalar robots, declaró el economista Antonio Serrano Camarena.



“¿Qué nos indica esto? Que en cuatro o cinco años, entre 70 y 80% de todos los trabajos de la Región Sureste de Coahuila pueden ser reemplazables por robots, y esto no es solo en las grandes industrias y empresas, también en la enseñanza y en muchos otros sectores”, agregó el maestro de la Facultad de Economía de la UAdeC.



Expuso que con lo avanzado que está la robotización, “en este momento un gran porcentaje de los trabajos de toda esta zona puede ser reemplazable, y no estamos hablando de que solo en la industria, también en muchos otros sectores productivos, donde los puestos de trabajo están hoy bajo amenaza, por lo que el mercado laboral va a alterarse muchísimo con la entrada en vigor del T-MEC.



“Ahora pueden ver con claridad cuál era uno de los temas al aceptar esa imposición, de pagar como en Estados Unidos 16 dólares la hora, pues queda claro que no nos metieron un gol, ni abusaron de nosotros, era un pretexto. ‘Tú me cobras esa cantidad por producir, me das un pretexto ideal para despedir trabajadores y poner robots en su lugar’”, señaló Serrano Camarena.