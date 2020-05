Pelosi es una mujer enferma con muchos problemas mentales: Trump

Escuchar Nota

"Pelosi es una mujer enferma. Tiene muchos problemas, muchos problemas mentales", dijo Trump a los periodistas en Capitol Hill este martes. Trump hizo la declaración mientras comentaba la decisión del Departamento de Justicia de retirar el caso penal contra el exasesor presidencial de seguridad nacional, Michael Flynn, relacionado con el 'Russiagate', que el mandatario describió como "una caza ilegal de brujas".

#Mundo: Nancy Pelosi criticó la decisión del presidente Donald Trump de tomar hidroxicloriquina a manera de prevención de la Covid-19, pues el medicamento que no ha sido completamente aprobado por especialistas.https://t.co/YQMADCgrau — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) May 19, 2020

El presidente de EU,, solo un día después de que esta declarara que no le parece una buena idea que el mandatario se medique con fármacos cuya eficacia contra el Covid-19 no ha sido comprobada, publica RT Trump. Según el jefe de Estado norteamericano, Flynn merece un gran respeto, mientras que las personas que lo persiguieron violaron la ley. Trump agregó que el caso de la supuesta injerencia rusa es una historia "fabricada" y que las personas detrás de ella "están enfermas".Un día antes,, que la demócrata calificó como "obesidad mórbida".Este martes,"No le respondo. Creo que es una pérdida de tiempo", dijo.a, para disminuir los posibles síntomas en caso de que se contagie con coronavirus. Varios expertos alentaron a abstenerse de usar dicho fármaco, ya que la hidroxicloroquina puede causar efectos secundarios significativos en algunos pacientes y no se ha demostrado que combata el coronavirus.