Pelucas, maquillaje y tacones: la masculinidad en el siglo XVIII

¿Cómo ser el más masculino de la sala? ¿El que parte el bacalao en la comida de Navidad?Fácil:¿Qué mejores símbolos de su hombría que unas medias apretadas y unos zapatos de tacón?. Incluso la capa/colcha de cama está apartada para que se vean bien las medias y los zapatos de tacón rojo (y es que parece que le gustaban mucho sus propias piernas y no dudaba en enseñarlas). Espada, sí, pero enjoyada, que le haga juego con los doraos del resto del traje.Pero,Durante el siglo XVIIy de la influencia de la corte española en el resto del mundo, pero. Y si el rey se pone peluca, tú te pones otra peluca.Así que,algo tan (en principio) poco ligado a la masculinidad como las pelucas. En realidad, si nos paramos a pensar, porDe hecho, un rey como Carlos II también se subiría al carro en este cuadro de Wilhelm Humer.Una vez tenemos la peluca,Durante el siglo XVIII se pusieron en marcha las máquinas mezcladoras de cemento para producir todo el maquillaje blanco que se utilizó.¿Con qué objetivo?, literalmente., normalmente tirado en el sofá, así que si en el siglo XVIII tenías morena la cara o el cuerpo es que eras un empleado.Así que no escatimaban, y luego como mucho se perfilaban las cejas y enrojecían mejillas con polen y azafrán. Ah, y la obsesión por los lunares negros pintados, que eran considerados en la época como bonitos (y servían para tapar marcas de la viruela), que podían ser pintados o de terciopelo.Aunque, como hemos visto,(exportada al resto de Europa), en la península no se implantaría hasta la llegada de Felipe V.Cuadros de Felipe V ya hemos visto, pero a solo un Felipe de distancia, ¿qué nos encontramos? Una tremenda decepción., ni un triste peluquín… ¿Y esto se hace llamar rey? ¿Dónde está la peluca? ¿Y la casaca de colorines y lentejuelas? ¿Y el maquillaje blanco y el colorete? Seguro que ni lleva leotardos.Pero vamos a ver,, pero además el significado de lo que es masculino también varía de una etapa a otra de la historia, e incluso entre sociedades distintas.Como señala Amelia Leira, con la excepción de la moda española del siglo XVII (y la del siglo XIX en adelante),En el siglo XVIII fue cuando se igualó la tendencia y ambos sexos se engalanaron con sedas y adornos estrambóticos.De hecho, y aquí entra el último elemento de la ecuación masculina,, y en Europa como símbolo de estatus (y ganarle unos centímetros al de al lado)., Nicolás Lestage. Aunque ya se usaban a lo largo y ancho de Europa, ya que como dice Elizabeth Semmelhack, fue este rey quien los puso de moda a finales del siglo XVII y principios del XVIII.Curiosamente,Tanto ha cambiado de un momento a otro de la historia lo que era normal, que… Puff, vaya novedad.PrecisamenteSe puede ser un hombre e ir cubierto con una capa de dos centímetros de maquillaje.Y lo que es más,Quita símbolos como corona y cetro y luego encuentra las 7 diferencias.Lo sabían los noches ricachones del siglo XVIII y luego los Twisted Sister.Ahora bien,Pues precisamente porqueLa libertad va enseñando lo que Delacroix quiso, pero además va descalza. La revolución no necesita ni tacones ni hostias. Bueno, hostias sí.La ostentación excesiva que hemos ido desgranando no era del gusto de los burgueses que se lanzaron a destruir el Antiguo Régimen., y los trajes ingleses, más sobrios, se abrieron paso, ya que los burgueses pensaba que se asimilaban más a las ideas de democracia y libertad., quedando así identificada con la virilidad, y los colores y adornos con lo femenino.Entraba fuerte el siglo XIX, que eliminó todos estos excesos tan nobles, y si el poderío francés se impuso a la moda que la corte española había extendido,Con información de Público