Pemex cancela tratos por Covid-19 y falta de dinero

México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) empezó a cancelar contratos con firmas propietarias de barcos que le prestan servicios en altamar, al argumentar que es un hecho “fortuito de causa mayor y de un impacto a escala global en virtud de la pandemia del Covid-19 y porque no se dispone de presupuesto programado para continuar con las operaciones de estas embarcaciones”.



Mediante el oficio PEP-DG-SPRMSO-113-2020, con fecha del pasado 28 de mayo, la Dirección de Pemex Exploración y Producción (PEP) giró instrucciones a Abraham David Alipi, subdirector de Administración de Servicios para Exploración y Producción, para prescindir de manera temporal de siete naves.



El documento señala que la cancelación se debe a “eventos que han impactado el mercado mundial de petróleo, así como la baja actividad económica derivada de la emergencia sanitaria por el Covid-19, lo que implicó la reducción de recursos presupuestales”.



En los últimos 10 años, la empresa estatal ha echado mano de hasta 147 embarcaciones rentadas —el máximo nivel alcanzado en 2014—, por las cuales pagó 7 mil 875 millones de pesos por arrendamiento.



Para 2019, según la Gerencia de Servicios de Soporte y Logística Marina de PEP, el número se redujo a 95 barcos rentados a terceros, por los cuales desembolsó 6 mil 296.9 millones de pesos.



Por el que se eroga el mayor monto de renta es el FPSO Yúum K’ ak’ Naab, que el año pasado le costó 52.4 millones de dólares.



CONCLUYEN NEGOCIO



Por ahora, las embarcaciones a las que se les canceló el contrato, a partir de la finalización de las últimas intervenciones realizadas en abril y mayo, son el Barco de Proceso Vigo, con cargo al contrato con folio 421002860, cuyo objetivo era dar “servicios para la recuperación, almacenamiento y descarga de fluidos provenientes de las operaciones relacionadas con la perforación y terminación de pozos exploratorios y de desarrollo durante las pruebas de aforo”, efectuado entre PEP y la FTapias México II.



También los barcos estimuladores Stim Star México —con cargo al contrato número 641005807— y Campeche —convenio 64100 5808—, ambos para dar “servicios de tratamiento químicos, bombeo de nitrógeno e inducción en pozos petroleros marinos con barco de apoyo equipado.



“Se incluyen los servicios de laboratorio, nitrógeno y suministro de productos químicos requeridos para la dosificación de los fluidos de tratamiento”, acordados con el proveedor Halliburton de México.



Además, se encuentra Barcos Multiservicios Grand Canyon, Far Sentinel y Blue Giant, con cargo al contrato con el número 641009806, cuyo fin son los servicios integrados de intervención a pozos marinos y soporte en el mantenimiento a instalaciones marinas de PEP, con apoyo de embarcación”, que se tiene pactado con la firma Typhoom Offshore.



Por último, Barco Multiservicios Global Orion, acuerdo 423024804, para los trabajos de limpieza de pozos con sistemas petro flow TM y orgánico Petro Boost TM en las regiones marinas, que PEP tiene con la empresa Kanutam.



La Dirección de Pemex Exploración y Producción indicó en su comunicación oficial: “Debido a la naturaleza de los factores que nos obligan a esta situación, no se tiene un plazo definido de la suspensión hasta que las condiciones sean favorables y nuestras autoridades autoricen presupuesto adicional en estos rubros”.