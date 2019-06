Pemex está a dos pasos de perder el grado de inversión

La petrolera nacional Pemex está más cerca de convertirse en la firma con la mayor cantidad de deuda que pierde el grado de inversión, un hito negativo que hasta ahora ostenta su compañera brasileña Petrobras, informó Expansión La semana pasada, la agencia Fitch consideró tener los argumentos suficientes para bajar la calificación de Pemex por debajo de la escala en la que una firma tiene el grado de inversión, al pasar de BBB- a BB+.Aunque el movimiento significó sólo una posición hacia atrás, la nota de la petrolera mexicana justo cruzó la línea que divide a las empresas que tienen la mayor confianza de los inversionistas, a pasar del lado donde comienzan las alarmas sobre un posible impago hacia sus acreedores.La compañía aún se mantiene en la zona de grado de inversión debido a que las otras dos agencias más importantes, Moody’s y S&P, la colocan con esa etiqueta. Pero ambas firmas, sobre todo la primera, tienen en el alambre la perspectiva de la compañía, con miras a pasarla al área conocida como de bonos basura o chatarra.Si estas agencias también dieran el paso, Pemex se convertiría en la compañía con una mayor cantidad de bonos en el mercado financiero en perder el grado de inversión, un lugar que ahora ocupa la también petrolera estatal Petrobras.“Si Pemex pierde el grado de inversión, eso va a ser un enorme problema, sobre todo cuando eres la petrolera más endeudada del mundo. Será como una avalancha”, dice Pablo Medina, vicepresidente de la consultora Welligence Energy Analytic.El grado de inversión ha permitido a la compañía que ahora dirige Octavio Romero Oropeza acceder a mejores tasas de interés y una cartera más amplia de inversores. Todos estos beneficios se evaporarían en caso de que alguna de las otras agencias decidiera bajar a grado especulativo la calificación sobre la deuda de Pemex.“Hay algunos inversionistas grandes, internacionales, que tienen restricciones y que no pueden tener bonos con grado especulativo. Ellos van a tener que vender la deuda que tengan de Pemex en caso de perder el grado de inversión”, dice Lisa Viscidi, directora de Energía, Cambio Climático y de Industrias Extractivas en The Dialogue.La deuda financiera de Pemex se aceleró en los últimos años al pasar de 59 mil 600 millones de dólares (mdd) en 2012 a 106 mil 502 mdd en 2019. Si bien la administración de Andrés Manuel López Obrador no ha contribuido a esta alza, su política entorno a la compañía ha puesta en alerta a las calificadoras sobre su capacidad para hacer frente a sus deudas.“Están viendo a un Pemex donde la tendencia ya era negativa desde hace tiempo, y eso no es responsabilidad de López Obrador, pero pusieron el último clavo porque ahora se quieren enfocar a que Pemex lo haga todo”, dice Medina.