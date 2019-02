Pemex no remedió 4 mil 509 sitios contaminados por ‘huachicol’

Pemex Logística (PLOG) determinó desde mayo de 2016 no realizar la remediación de 4 mil 509 sitios contaminados por considerar que fueron derrames provocados por actos ilícitos, de acuerdo con la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017.La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que existe un resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde PLOG queda excluido de la responsabilidad de llevar a cabo remediación de contaminación.Sin embargo, el reporte señala que PLOG no acreditó la totalidad de sitios con derrames que provienen de actos ilícitos y la resolución es aplicable en un caso específico.La ASF agregó que en la Estrategia Ambiental 2016-2020, PLOG no cumplió con la elaboración y ejecución de programas de trabajo para atender sitios contaminados, ni con la meta de remediación de 43 hectáreas anuales.“Pemex no desarrolló el módulo de suelos del Sistema de Información de Seguridad Industrial y Protección Ambiental para la administración y control del inventario de sitios contaminados”.