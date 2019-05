Pemex no tiene tecnología adecuada para construir Dos Bocas: ex directivo

El ex director de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio, calificó de mala noticia que la construcción de la refinería de Dos Bocas vaya a estar bajo la coordinación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía (Sener), por considerar que ambos organismos no tienen la capacidad de ejecución necesaria para esta obra.Consideró que no están informando bien al presidente, Andrés Manuel López Obrador, porque Pemex no es constructor ni tiene la tecnología para realizar el proyecto.​"Decir que la Sener y Pemex se encargarán de construir la nueva refinería lo veo realmente muy difícil, hay buenos ingenieros, pueden tener mucha capacidad técnica y conocimiento; sin embargo la capacidad de ejecución y de obra de Pemex es otra cosa", dijo en entrevista radiofónica con Azucena Uresti.Juan Bueno añadió que con la mitad del presupuesto destinado para la refinería, es decir 4 mil millones de dólares, se podría reconfigurar perfectamente las refinerías y contar con mejores condiciones de gasolinas que las actuales.