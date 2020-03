Pemex pagó 132 mil pesos por heparina a proveedor privado

Escuchar Nota

La venta

Ya son tres los pacientes muertos en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, por medicamento contaminado.Al respecto, la empresa Pisa negó ayer haber suministrado esa medicina al nosocomio, al tiempo que MILENIO confirmó la venta de heparina sódica por parte de un particular al hospital, la cual puede pertenecer al lote afectado por una bacteria.En un comunicado,para someterlo a hemodiálisis., quien murió durante la madrugada del viernes. Su esposa, Elodia Hernández Félix, aseguró que a Feliciano le aplicaron la medicina contaminada.“Él venía a la hemodiálisis, pero no estaba para morir... Yo pido que se haga justicia para él y los que están en terapia intensiva, que todavía no la han librado”, exclamó.Antes de ser trasladado al municipio de Macuspana para el sepelio, MILENIO confirmó que en septiembre pasado, José Roche Pérez vendió a Pemex 24 cajas con 50 ámpulas de heparina sódica, con un precio unitario de 5 mil 500 pesos, un importe total de 132 mil pesos, por lo que se presume que se trata del medicamento contaminado que ha provocado las muertes en el Hospital Regional de Villahermosa.Al respecto,en el mencionado hospital y tampoco guarda vínculo alguno, comercial o de cualquier índole con Roche Pérez para abastecer de heparina sódica ni algún otro medicamento a ninguna clínica privada u hospital del Sistema Nacional de Salud.De acuerdo conDe esa año y hasta 2011 trabajó para la farmacéutica mexicana Landsteiner.De febrero de 2013 a julio de 2017 trabajó como representante de ventas para gobierno del laboratorio Abbot en Villahermosa. Posterior a esa fecha no se indica relación con otra farmacéutica.“En busca de una nueva oportunidad laboral, experiencia en venta a gobierno y privado, visita médica”, se lee en el sitio.Según recomendaciones de terceros, que no se identifican, “José cuenta con amplia experiencia en el sector farmacéutico, enfocado en el logro de objetivos y un gran sentido de trabajo en equipo”. _Con información de: Fanny Miranda, Selene Flores y Mariel Arroyo