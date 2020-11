Pemex pide renuncia a directivo por disputa de pago de utilidades

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Se solicitó la renuncia de un director de PMI Comercio Internacional, filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), después de autorizar pagos de utilidades, según una persona familiarizada con el asunto.



Se espera que José Luis Cárdenas Domínguez, director de administración de PMI, abandone la compañía, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque la información es confidencial. Otra empleada renunció en medio de la presión de la compañía para devolver los pagos, agregó la persona.



Una portavoz de Petróleos Mexicanos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Cárdenas Domínguez no pudo ser contactado de inmediato.



La disputa sobre los pagos se produce cuando el Gobierno de México intenta tomar medidas enérgicas contra las ganancias de los altos funcionarios y promover una política de austeridad en medio del creciente costo humano y económico del COVID-19.



Pemex le dijo a Cárdenas Domínguez previamente este año que preferiría que los empleados de PMI eligieran renunciar a los pagos de utilidades, dijo la persona.



Luego llegó el COVID-19, lo que obligó a las personas de PMI a trabajar desde casa. Cárdenas Domínguez aprobó en mayo casi un millón de dólares en pagos a unos 270 empleados de PMI en virtud del acuerdo.



La medida finalmente llevó a una reunión en la que Pemex le dijo a Cárdenas Domínguez que renunciara, según la persona. PMI instruyó a los empleados a principios de este mes que tendrían que proporcionar una explicación por escrito si querían quedarse con los pagos, a pesar de que la participación en las ganancias es un derecho constitucional en México.



Días después de que Bloomberg informara por primera vez sobre esa demanda, la compañía dio marcha atrás. Dijo que los empleados podrían quedarse con el efectivo después de todo, aunque los alentó a hacer donaciones voluntarias. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, intervino y la semana pasada dijo que la devolución de las bonificaciones de fin de año, un pago aparte de las utilidades, no es obligatoria para los trabajadores de Pemex.



Parte del dinero que devuelvan los trabajadores de PMI y Pemex se destinará a la red de 24 hospitales y clínicas de Pemex, que ha estado muy sobrecargada de pacientes con COVID-19, según dos personas familiarizadas con el asunto.



PMI ha seguido haciendo controles semanales sobre quién ha hecho donaciones, dijeron las personas. Pemex está pidiendo a los directores, subdirectores y gerentes que devuelvan entre el 5 por ciento y el 14 por ciento de sus salarios mensuales al Estado, y que otros trabajadores donen hasta el 40 por ciento de su aguinaldo, según documentos vistos por Bloomberg.



PMI ha tenido que recortar su presupuesto operativo, lo que hace que sea más difícil llenar las vacantes de empleo, dijeron las personas. El personal de PMI está trabajando horas adicionales para compensar, y algunos se han visto obligados a comprar sus propias computadoras y equipos para trabajar desde casa durante la pandemia, dijeron las personas.



Con información de El Financiero