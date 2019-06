Pemex responde a Fitch: calificación, “excesivamente severa”

Tras la degradación de su nota por parte de Fitch Ratings, Petróleos Mexicanos (Pemex) respondió que respeta la opinión de las calificadoras, sin embargo, consideró "excesivamente severa" la conclusión de la agencia.La petrolera puntualizó que no coincide con los supuestos que sustentan la decisión, porque reduce cuatro niveles en un periodo de tan sólo cinco meses. Agregó que los primeros seis meses de la administración han materializado logros que no habían sido alcanzados en muchos años.Pemex destacó los resultados positivos de la estrategia contra el robo de combustibles, así como la estabilización de la producción de petróleo y no recurrir en deuda en diez años para financiar los proyectos de inversión de la empresa."De igual forma, a partir de un ejercicio transparente del gasto, sin corrupción, estamos bajando los costos de adquisición de los bienes y servicios que la empresa contrata".Además de esto, hizo énfasis en el incremento de inversión en exploración y producción, tras cuatro años consecutivos de reducción, por lo que se potencia una recuperación de la producción de petróleo hacia el final de este mismo año, lo que da certeza de un incremento sostenido de la producción a partir del año 2020."Continuaremos dedicando nuestros esfuerzos hacia el cumplimiento de nuestras metas y demostrar, con resultados, que estamos en el camino correcto", finalizó.