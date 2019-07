Peña Nieto negociaba dar asilo a migrantes desde 2018

Aunque no se hizo público, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, México permitió de manera informal convertirse en tercer país seguro para albergar a solicitantes de refugio en Estados Unidos mientras se resolvía su trámite.Según un documento del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), señala que “México ha permitido informalmente que comience un proceso como Tercer-País para el traslado de refugiados; sin embargo, México no ha querido hacerlo abiertamente o de manera pública”.Ante la primera caravana de centroamericanos que llegó a México con el objetivo de llegar a Estados Unidos, en octubre del 2018, el documento se elaboró para una reunión de la secretaria de Seguridad, Kirstjen Nielsen, con Filipo Grandi, el alto comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados (ACNUR), el 1 de noviembre de ese mismo año.En el texto se añadió que esa misma semana funcionarios mexicanos indicaron que estaban considerando otorgar asilo a todos los miembros de la caravana como grupo, en lugar de revisar las solicitudes individuales.Advirtió también que ello “podría ser un factor de atracción hacia México y sentar un precedente de no otorgar asilo en función de los méritos de una solicitud”.El Departamento de Seguridad Interna de señaló que el gobierno de Estados Unidos se acercó también a “Canadá y Australia. Costa Rica y Uruguay también podrían considerarse como opciones (para un acuerdo de tercer país) en el futuro”.En el documento se indica que entre el 18 y 23 de octubre del 2018, el Departamento de Seguridad Interna recibió información biométrica de 153 miembros de la caravana con antecedentes penales, además de que había no solo centroamericanos, sino personas de India, Bangladesh, Camerún, Congo, Haití, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Angola, Eritrea, Etiopía, Ghana, Afganistán, Somalia, Yemen y Sierra Leona, por lo que insistieron en capturar información de sus integrantes para descubrir infiltrados.Informa que el gobierno de México “ha estado de acuerdo en solicitar las tarjetas de CURP para utilizarlas en los buscadores de asilo, además del reconocimiento de refugiados, lo cual permitirá moverlos fuera de Chiapas. Esto facilitará los servicios para los refugiados en Chiapas para que tengan acceso al mercado laboral.”