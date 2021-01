Peña Nieto reaparece; celebra Año Nuevo con sus hijos y Tania Ruiz

Escuchar Nota

"Que sean muy felices siempre. Muchas bendiciones. Feliz 2021", fueron las palabras de la modelo potosina.

El ex presidente Enrique Peña Nieto celebró la llegada del Año Nuevo con una cena familiar entre copas y juegos al estar acompañado deEn Instagram, Paulina Peña publicó una serie de historias en las que se puede ver al ex mandatario conversando y compartiendo la mesa con sus familiares. Además, se apreció que estuvo presentePero ella no fue la única que compartió momentos de los festejos, su hijotambién mostró fotografías acompañado de Luis y Santiago Miranda, hijos del diputado del PRI, Luis Miranda Nava.La modelo Tania Ruiz enseñó historias en redes sociales en compañía de Alejandro Peña, en donde se les observa brindando ante el inicio de 2021.En las imágenes de la cena no se aprecia a la otra hija del ex mandatario,, quien de acuerdo con sus historias de Instagram festejó el Año Nuevo en la playa.Desde quedejó la presidencia de México ha tenido pocas apariciones públicas.Con información de Milenio