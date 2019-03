Peña Nieto y su novia Tania Ruiz protagonizan portada de revista

Por primera vez el ex presidente Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruiz posaron juntos para la portada de la revista ¡Hola!.Aunque desde principios de esta semana se aseguraba que el ex mandatario había asistido con su supuesta novia al enlace matrimonial de Mar Collado y Gonzalo Zabala, en Acapulco, Guerrero, hasta hoy la publicación mostró las imágenes del encuentro.“El exmandatario, que fungió como testigo de Mar, y la modelo fueron invitados a la boda que unió las vidas de esta enamorada pareja”, describió la revista.El enlace matrimonial reunió a distintas figuras empresariales y políticas, sin embrago se destacó la presencia del exmandatario mexicano y su supuesta novia.En los videos filtrados en las redes sociales, se puede ver a los invitados disfrutando del karaoke. Según distintos medios mexicanos señalaron que en la primera fila, con camisa azul, se encontraba el expresidente junto a Tania.A la celebración también acudió la extitular de la Sedatu, Rosario Robles, quien incluso escribió en su Instagram que se encontraba en la "la boda de la hija de un amigo".Aunque Tania no publicó nada de la fiesta, sí mencionó que se encontraba en Acapulco.