Peña Nieto y Videgaray, sin cita en FGR para comparecer por caso de Emilio Lozoya

Ciudad de México.- A dos meses de que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), denunció a ex servidores públicos y personajes que hoy ocupan cargos relevantes, a quienes señaló de recibir sobornos, la Fiscalía General de la República (FGR) todavía no los cita a comparecer.



Funcionarios federales indicaron que aún no le resulta cita a el ex presidente Enrique Peña Nieto ni al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, luego de los señalamientos que se realizaron en su contra.



Mencionaron que la FGR continúa analizando los hechos narrados en la denuncia para determinar si hay o no elementos que demuestren que se entregó dinero a políticos para apoyar las reformas impulsadas en el sexenio pasado.



Los funcionarios aseguraron que la integración de la carpeta de investigación llevará algo de tiempo, porque necesitan contar con documentales para verificar la veracidad de lo narrado en la denuncia.



Al mismo tiempo, agregaron, la dependencia federal tiene en marcha otras indagatorias contra Lozoya, que han derivado de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en las cuales hay un mayor avance.



El ex funcionario enfrenta dos procesos en libertad, por los casos Agro Nitrogenados y Odebrecht. Un juez federal otorgó a la FGR un plazo de seis meses para realizar su investigación complementaria, de los cuales le quedan cuatro, pero los funcionarios detallaron que la FGR puede pedir más tiempo para reunir otras pruebas.



Los funcionarios indicaron que Lozoya mantiene vivos litigios para evitar perder las propiedades que FGR mantiene aseguradas, con las que se podría cubrir la reparación del daño causado solo por la venta de la planta chatarra de Agro Nitrogenados.



En su denuncia, Emilio Lozoya detalló que senadores del Partido Acción Nacional le exigieron 50 millones de dólares para aprobar las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras.



Mencionó a los panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, actuales gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente; a Salvador Vega Casillas y a Jorge Luis Lavalle Maury.



Indicó que Luis Videgaray le daba instrucciones para que recibiera a legisladores de oposición, quienes después le pedía dinero para consolidar sus proyectos políticos.



Mencionó que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari cabildeó a favor de diversos proyectos relacionados con Pemex; que en el sexenio de Felipe Calderón se “gestaron sólidos esquemas de corrupción”, particularmente con Odebrecht, a través de su filial Braskem.



Asimismo, que el ex presidente Peña Nieto ordenó beneficiar a diversos empresarios y otras personas, derivado de los compromisos del Pacto por México. Además de que Luis Videgaray le ordenó sobornar con 6 millones 800 mil pesos al ex diputado panista Ricardo Anaya.



Lozoya enfatizó que se otorgaron beneficios económicos a Braskem, filial de Odebrecht, la cual en asociación con la compañía mexicana IDESA, tenían en sus manos el proyecto de la planta Etileno XXI, en Veracruz, lo que generó pérdidas muy grandes al gobierno federal.



Con información de Milenio.