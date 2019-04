Peñafiel suspende producción por contenido de arsénico

Keurig Dr. Pepper detuvo operaciones de su producción de Peñafiel en México por dos semanas, luego de que un estudio alertara que el agua mineral de la marca mexicana contiene altos niveles de arsénico, y por lo cual ya enfrenta una alerta de importación en Estados Unidos.La suspensión inició el 15 de abril y, entre las medidas, buscarán mejorar la filtración y disminuir los niveles de este químico, según la revista Consumer Reports, quien realizó el análisis sobre bebidas.En el estudio, se analizaron 130 marcas de bebidas, de las cuales seis resultaron tener cantidades de arsénico detectables.Estas marcas son Starkey (propiedad de Whole Foods), Peñafiel (propiedad de Keurig Dr. Pepper), Crystal Geyser Alpine Spring Water, Volvic (propiedad de Danone) y dos marcas regionales, Crystal Creamery y EartH₂O.Esta no es la primera vez que la exportación de Peñafiel se detiene. En 2014, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) incautó producto de la marca debido a que encontró niveles excesivos de arsénico.Grupo Peñafiel forma parte de Keurig Dr. Pepper, la cual opera un amplio portafolio de bebidas carbonatadas y no carbonatadas, como Snapple, Canada Dry, Squirt, entre otras.Cuenta en México con 26 centros de distribución y sus cuatro plantas están ubicadas en Tlajomulco, Jalisco; Tehuacán, Puebla; y Xalostoc y Tecámac, Estado de México.Con información de El Financiero.