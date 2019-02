Pence pide a México reconocer a Juan Guaidó

Vicepresidente de EEUU, Mike Pence (@VP): Fue inadmisible que Maduro bloqueara cientos de toneladas de asistencia para personas que lo necesitaban en Venezuela y bailó mientras que los camiones con comida y medicinas eran incendiados. #EnVIVO por: https://t.co/H0hJAbOTK8 pic.twitter.com/aBqH8kJfNA — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 25 de febrero de 2019

Vicepresidente de EEUU, Mike Pence (@VP): Intensificaremos nuestro trabajo. EEUU brindará 56 millones de dólares adicionales para respaldar a nuestros aliados en la región a medida que ayudan al pueblo venezolano que huye del régimen de Maduro. Por: https://t.co/H0hJAbOTK8 pic.twitter.com/y6ESMSAIGd — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 25 de febrero de 2019

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, solicitó a México, así como a Uruguay y a países del Este del Caribe, reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.En el marco de la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima, afirmó que “a los líderes del mundo les decimos: ha llegado la hora. No pueden ser espectadores. México, Uruguay y quienes faltan, les instamos a que se unan y reconozcan a Guaidó como presidente de Venezuela”.“Quienes sigan apoyando al régimen de Maduro solo lograrán aislarse más del mundo”, refirió.Ante esa situación, anunció que el Gobierno de Estados Unidos destinará 56 millones de ayuda adicional para aquellos países aliados que ayudan a los venezolanos“Como dijo Simón Bolívar, aquellos que aman la libertad serán libres. Creo con todo mi corazón que está cerca el día en que la larga pesadilla de Venezuela terminará y la gente verá una nación que renace a la libertad”.Anuncia nuevas sancionesEn su intervención, instó a todos los miembros del Grupo de Lima a congelar los activos de PDVSA en sus países.Pence anunció ante los ministros del Exterior la imposición de nuevas sanciones “a secuaces de Maduro” que impidieron la entrada de ayuda humanitaria.“Sus acciones no quedarán impunes”, agregó.Añadió que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra cuatro gobernadores de estados venezolanos afines al gobierno de Nicolás Maduro por obstaculizar la entrega de ayuda humanitaria.“El Tesoro apunta a cuatro gobernadores alineados con el expresidente Maduro por obstaculizar la ayuda humanitaria tan necesaria y por prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano”, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.Mike Pence concluyó que la lucha en Venezuela es “entre dictadura y democracia, entre opresión y libertad”, y agregó que Maduro “literalmente bailó mientras camiones con ayuda se quemaban”.En su intervención Juan Guaidó, reconocido por unos 50 países como presidente interino de Venezuela, pidió el lunes al Grupo de Lima y a Estados Unidos no abrir espacios a Nicolás Maduro, porque -a su juicio- hacerlo pondría bajo amenaza al continente.“Es importante recuperar la democracia en Venezuela porque quienes hoy usurpan el poder amenazan la estabilidad del continente (…) Ser permisivos con la usurpación de poder sería una amenaza para toda América”, dijo Guaidó en la reunión del Grupo de Lima que se desarrolla en Bogotá, con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.