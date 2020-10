Pence y Kamala Harris chocan por transparencia de impuestos de Trump

Escuchar Nota

"Es necesario saber a quién le debe dinero", dijo Harris, quien dijo que Biden había sido mucho más transparente.



"Él es honesto y frontal, pero por el otro lado Donald Trump encubre todo".



"Él es un hombre de negocios y pagó miles de millones de dólares en impuestos", reviró el vicepresidente.



"Ellos quieren levantar impuestos y van a enterrar nuestra economía", recriminó Pence.



.- Durante el debate vicepresidencial, la demócrata Kamala Harris recriminó a Donald Trump por no revelar sus declaraciones de impuestos, algo que el vicepresidente Mike Pence negó.La senadora citó un reportaje de The New York Times yTras el intercambio,que ha beneficiado desproporcionadamente a las grandes empresas.