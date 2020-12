Pende de un hilo la carrera de Raúl Jiménez tras fractura de cráneo

Escuchar Nota

Liverpool boss Jurgen Klopp has sent his best wishes to Wolves striker Raul Jimenez pic.twitter.com/bLp4MbCbtt — Football Daily (@footballdaily) November 30, 2020

Manchester City boss Pep Guardiola has sent his best wishes to Raul Jimenez & David Luiz after their head collision pic.twitter.com/nQE0QngPjJ — Football Daily (@footballdaily) November 30, 2020

El mexicano fue atendido por el cuerpo médico del Wolverhampton para ser trasladado al hospital.Los Wolves emitieron un comunicado en que informan que Jiménez está evolucionando después de la cirugía, aunque no se dieron mayores detalles sobre el estado de salud del atacante.La lesión de Raúl Alonso Jiménez es similar a la que otros futbolistas han sufrido y que desafortunadamente se han visto obligados a terminar su carrera.En el futbol mexicano se presentó un caso muy particular. Fue en el Clausura 2017, durante la Copa MX, donde el defensa de los Xolos de Tijuana Yasser Corona al intentar rechazar un centro, saltó para cabecear y en un choque conOtros futbolistas que no se despidieron de su carrera después de sufrir un fuerte golpe en la cabeza, se vieronComo el caso del porterorecibió un fuerte golpe en la cabeza y a partir de ese momento utilizó un casco.; entre las personalidades que se hicieron presentes fueron el Club América, Chivas, su equipo el Wolverhampton, la Selección Mexicana, el Liverpool, Benfica, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Mesut, Ozil, entre otros.