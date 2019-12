Penguin Random House no perdonarán deuda

“Nosotros no aceptamos. No estoy de acuerdo; los libros fueron vendidos en su momento, no es un subsidio, son libros que Educal ya vendió y nosotros queremos que nos paguen lo que ya vendieron, ni más ni menos”, afirmó Roberto Banchik, director general de México y Centroamérica del grupo editorial.

“Entiendo que sí les dio Hacienda el dinero, supongo que quieren ese 20% para otras cosas, pero cómo por qué, es casi como un impuesto adicional a lo que ya pagamos”.

no renunciará al 20% de lo quele debe por la venta de sus libros.El editor dijo que no le parece la posición correcta de Educal, sobre todo cuando les han dicho que es una deuda de los gobiernos anteriores y ellos no se hacen responsables: “Eso me parece terrible porque son instituciones, no son personas, y uno trabaja con instituciones con base en la confianza; si la Administración no pagó, esta nueva administración tendría que pagar; es como si me cambiaran de editorial y dijera ‘yo no respeto los contratos que firmó el anterior’”, puntualizó.Banchik no ve justificación alguna para que no les paguen al 100% lo que les deben de algo que ya vendieron las librerías. Señaló que están tratando de hacer entender a los funcionarios la injusticia de esta decisión.