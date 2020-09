‘Pensaba que el Covid no existía, no usaba cubrebocas y ahora estoy cerca de morir’

Escuchar Nota



"Me están dando cuatro antibióticos diferentes, esteroides, oxígeno las 24 horas, tengo más agujeros en mi brazo que un drogadicto", contó el británico.

Chris Grailey, un joven británico de 29 años que negaba la existencia del coronavirus, se contagió con el Covid-19 durante sus vacaciones en Tenerife (España) y ahora se encuentra en estado crítico, publica RT Este gerente de ventas de Manchester confiesa quey que el Covid-19 no existía, además no usaba cubrebocas, y ahora está "cerca de morir".Desde su cama en a unidad de cuidados intensivos del hospital de Watford,"He pagado el precio. [...] No quiero que alguien más cometa los mismos errores que yo. Ahora estoy en la UCI esperando más tratamiento. Y no sé si volveré a salir. Por favor, cuídense", afirmó el hombre.Grailey. El 21 de septiembre le diagnosticaron coronavirus y neumonía aguda.