‘Pensé que me iban a matar’: Aylin Mujica revela que fue secuestrada

Escuchar Nota

"Me pone una navaja entre las piernas, me dice, ‘no te quiero hacer daño, lo único que quiero es dinero’ y me estuvo dando muchas vueltas, varias horas para sacar dinero de diferentes cajeros. Pensé que me iban a matar, te lo juro, pensé que me iban a matar, ay no".



“Soy una afortunada, creo que muy afortunada. Estamos viviendo tiempos y uno como actor dice ‘vivo de esto’ y te preguntas por dónde se va a abrir la puerta o por dónde vas a seguir haciendo lo que más te gusta”, compartió Aylín entre lágrimas.

y la experiencia fue tan traumática, que la actriz incluso pensó en que la iban a matar.La experiencia es tan dura para la guapa actriz que no pudo evitar echarse a llorar al recordar este trauma en su vida, por lo que la reportera tuvo que confortarla con una palmadita.Hace unos días, Aylín Mujica anunció su regreso a los escenarios con la puesta en escena “El CuarenTenorio Cómico”, pero no todo ha sido sencillo en estos días, como lo dejó claro al llorar en entrevista.Y es que hace tan solo una semana comenzaron a circular rumores al respecto del incumplimiento de la actriz, debido a que no se había presentado a ningún ensayo de esta producción de Alex Gou.Sin embargo, parece que las cosas cambiaron paraMujica contó que ha sido muy complicado saber qué viene para ella debido a que sabe que la pandemia ha puesto en jaque muchas de las labores que se desempeñaban con normalidad hasta antes de la llegada del coronavirus.Esto fue lo que reveló en entrevista, mientras no pudo evitar llorarInformación de Radio Fórmula