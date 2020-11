Pensión por viudez IMSS: ¿Cuáles son las diferencia entre hombres y mujeres?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Si enviudaste y tu pareja cotizaba ante el IMSS, puedes cobrar una pensión por viudez. Conoce en qué casos aplica y cómo es el proceso para hacerlo.



Qué es y cuándo aplica



La pensión por viudez se deriva de la muerte del trabajador o pensionado cuando se encuentra en matrimonio o en unión libre. De acuerdo con información del IMSS, para tener derecho a esta pensión, el asegurado debe tener al momento de su fallecimiento al menos 150 semanas de cotización y encontrarse vigente en sus derechos ante el Instituto.



Francisco Avendaño Sol, especialista en materia del Derecho del Trabajo, señala que existen algunas exclusiones para que la pareja pueda acceder a este beneficio:



* Que al morir no se cumplieran 6 meses mínimo de matrimonio



* Que el matrimonio sea cuando el asegurado tiene más de 55 años, a menos que la muerte se dé después de un año del matrimonio



* Cuando al contraer matrimonio, el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía, a menos que la muerte se de después de un año del mismo



* A falta de esposo, el concubino tendrá derecho si vivió como si fuera esposo de la trabajadora durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte o con el que tuvo hijos



* Si hay más de un concubino, ninguno gozará de pensión



En caso de que haya hijos entre la pareja no aplican estas excepciones



Dependencia económica



Esta pensión está directamente relacionada con la dependencia económica del salario del trabajador. La pareja tiene derecho a solicitar su pensión ya sea que quien quede viudo sea hombre, mujer o se trate de relaciones homoparentales.



En caso de divorcio. Si la pareja estaba divorciada pero el trabajador aportaba una pensión para mantener a la viuda, ella puede recibir pensión



Si el trabajador se había vuelto a casar será la autoridad quien decida quién tiene mayor derecho a la pensión o si es ambos en distinta proporción. En este caso, los interesados deberán promover una controversia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje



En caso de que la mujer recibiera pensión por viudez y se llega a casar de nuevo, la pensión se suspende, pero se le otorga una indemnización de 3 meses



Aunque la mujer trabajara, los hijos sí dependen económicamente del trabajador, por lo que tienen derecho hasta los 18 años y si tienen más de esa edad y siguen estudiando o si tienen una incapacidad mayor de 50 por ciento, les toca pensión



La dependencia económica se presume con el simple parentesco, pero también con gastos como estados de cuenta, que se acreditan ante la Junta de Conciliación



Si no hay beneficiario, los recursos se asignan al IMSS



El monto asignado



A la viuda o viudo le corresponde recibir mensualmente el 90 por ciento del monto que le hubiera correspondido al trabajador fallecido en caso de invalidez o del que recibe si ya estaba pensionado.



Este porcentaje es sobre el último salario reportado al momento de morir.



La solicitud de pensión, como proceso administrativo, se tramita ante el IMSS.



Por parte de la empresa, ésta pagará a los beneficiarios del trabajador las partes proporcionales que corresponden del finiquito: prima vacacional, aguinaldo, sueldo. El trabajador establece a sus beneficiarios.



Germán de la Garza de Vecchi, abogado laboral y socio del despacho Mowat, dijo que con la declaratoria de beneficiario automáticamente tiene acceso al pago del finiquito y una declaratoria judicial de que al ser beneficiario tiene acceso a todos los beneficios de la seguridad social.



El proceso



Para trabajadores que se encuentran bajo el régimen de Ley del 73, el IMSS deposita directamente el pago de la pensión al viudo o a la viuda en una cuenta bancaria.



Para quienes están bajo régimen del 97, lo único que cambia es la forma en que se hace el pago:



La cuenta de Afore donde el trabajador tiene su ahorro para el retiro se extingue con la muerte del ahorrador



La viuda tiene que designar una cuenta de Afore nueva y el IMSS traspasa el dinero que tenía el trabajador a esa nueva cuenta



El IMSS abonará lo suficiente para que garantice pensiones mensuales por el 90 por ciento del último salario de cotización



Si el trabajador, por su tiempo laborando, no tuviera recursos suficientes, el IMSS lo cubre



El procedimiento administrativo se inicia ante el IMSS y éste le plantea los elementos que son designar la Afore. Esa misma cuenta de Afore será con el que se fondeará la pensión. Si es más, la ley plantea la posibilidad de que además de las pensiones mensuales se haga un único pago por el excedente.

El proceso ante el IMSS se resuelve en menos de 6 meses, pero si el Instituto por alguna razón lo niega, se tendría que ir a juicio.

De acuerdo con Avendaño, este juicio, aunque tomaría más tiempo, es relativamente fácil, ya que no amerita más pruebas que las propias documentales.



Fuentes: Francisco Avendaño Sol, especialista en materia del Derecho del Trabajo, Germán de la Garza de Vecchi, abogado laboral y socio del despacho Mowat.

Realización: Yesica Cadena